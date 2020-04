Fecomércio e Sindicatos realizam sondagem com empresários para elencar impactos e necessidades durante pandemia

Pesquisa será realizada por meio de link da Internet entre dias 2 e 5 de abril e servirá como base de dados para ações em prol do empresariado

Próximos aos 30 dias da declaração da Organização Mundial de Saúde (OMS) sobre a pandemia do Covid-19 (Coronavírus), o Sistema Fecomércio e os Sindicatos Empresariais ligados a ele estão coletando dados dos empresários do Tocantins para a Sondagem sobre os Impactos do Covid-19 que visa mapear impactos diretamente relacionados a sua empresa, tais como: queda de faturamento, medidas adotadas para combate, necessidades sentidas, ações alternativas para o fechamento, entre outros.

De acordo com o presidente interino do Sistema Fecomércio Tocantins, Domingos Tavares, esta iniciativa é importante.

“Contamos com a colaboração dos empresários para ouvi-los neste momento de crise que vivemos. Esses dados servirão não somente para a Fecomércio e Sindicatos mas para diversas entidades, além do que, é através desse mapeamento que conseguiremos buscar junto às esferas públicas e privada, alternativas para tentarmos minimizar os resultados econômicos negativo dessa pandemia, que tanto tem preocupado os empresários”, explicou.

A sondagem será realizada entre os dias 2 e 5 de abril e prevê perguntas sobre perfil da empresa, cenário pré-pandemia, ações relacionadas aos colaboradores e a gestão da empresa e ao final, quais seriam as maiores necessidades dos empresários neste momento.

O formulário é simples e rápido de preencher, podendo ser preenchido do próprio celular. O link para acesso é: https://bit.ly/2w6fqNd , mas o mesmo link ainda será enviado por e-mail e whatsapp