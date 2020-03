Fechamento do comércio, fortalece mercado de delivery

“Com o fechamento do comércio ou restrição ao funcionamento dos estabelecimentos comerciais em algumas cidades do país devido à pandemia do novo coronavírus, a opção para bares e restaurantes manterem pelo menos parte das operações é a entrega de comida (delivery)”, recomenta o Governo Federal por meio da EBC.

por Wesley Silas

A empresária Horrana F. Ribeiro, sócia proprietária do Tonolucro Delivery Gurupi, disse que sua empresa é preparadas e comprometida com a saúde e segurança dos clientes e colaboradores.

“Tomamos medidas de precaução que priorizam o bem-estar da nossa comunidade e buscamos maneiras de garantir a segurança de todos, promovendo ações internas que reforçam a importância dos cuidados com a saúde (aferições constantes de temperatura da equipe) e higiene com álcool para assepsia das mãos, caixas de entrega, máquinas POS, celulares e embalagens”, disse.

O Delivery é uma alternativa para o cumprimento das novas medidas por meio do Decreto Nº 0471 de 19 de março de 2020 do prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, suspendeu, por prazo indeterminado, as atividades no comércio, em feiras livres, cinemas, clubes sociais, CTG’s, academias, centros de treinamento, bares restaurantes e similares, boates, restaurantes e casas noturnas, teatros, igrejas, centros religiosos, estabelecimentos comerciais, de saúde pública bucal/odontológica, exceto aquelas relacionadas ao atendimento de urgências e emergências, escolas particulares, bem como eventos, reuniões ou atividades sujeitas a aglomeração de pessoas, sejam elas governamentais, artísticas, esportivas e científicas do setor público. A recomendação se estende ao setor privado, para atividades comerciais e religiosas.

“Além do delivery de restaurantes, passamos a oferecer também o serviço de entrega de outros itens indispensáveis à população, como feiras, mercados e farmácias. Acreditamos que estes novos segmentos disponíveis para entrega à população facilitarão que todos se mantenham seguros em casa”, disse.