Fátima TO: PM prende pela segunda vez suspeito de furto de veículo automotor na cidade

Da Redação

Na madrugada desta sexta-feira, 10, a Polícia Militar prendeu um homem de 29 anos, suspeito de furtar um veículo na cidade de Fátima. O indivíduo havia feito ligação direta na camionete F 2000 de cor branca, e transitava no centro da cidade. No interior do veículo os policiais localizaram ainda diversos objetos furtados em uma chácara.

A ocorrência foi informada para guarnição por um policial militar à paisana. Ele disse que dois indivíduos em atitude suspeita transitavam em uma camionete F 2000, na Avenida JK, centro de Fátima.

Com a chegada da equipe de radiopatrulha da PM foi feito abordagem pessoal e veicular. Os policiais verificaram que a caminhonete era furtada, e tinha diversos objetos oriundos de outro furto na residência de uma chácara, tais como: uma balança digital; dois rádios; um barbeador; dois microfones com base; uma panela elétrica; duas mochilas contendo diversas ferramentas; um chapéu de couro; uma rede; dois pen drives; duas bicicletas, além de dois pneus de bicicleta.

O suspeito que e é ex-presidiário de Cariri – TO, também já havia sido preso, na mesma cidade de Fátima – TO, pelo furto de uma camionete GM Silverado no último dia 16 de março. Ele foi novamente autuado em flagrante e reconduzido à Central de Flagrantes de Porto Nacional, juntamente com o veículo e objetos recuperados para os procedimentos legais.

A PM presume que o caminhão VW 7.100, cor branca, placa HPE – 8939 furtado na cidade de Fátima, na madrugada do dia anterior, 09, e abandonado no às margens da BR – 153, na altura do KM 573, tenha sido furtado pelo suspeito preso.