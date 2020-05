Farlei Meyer sinaliza os rumos dos discursos da disputa eleitoral em Gurupi

O candidato a prefeito de Gurupi pelo Patriotas, Falei Meyer mandou nesta quinta-feira, 28, um recado ao estilo Bolsonaro e partiu para o enfrentamento aos seus adversários com humor. “Pessoal, se vierem cumprir algum mandado aqui em casa, segue as fotos para que facilite a localização”, ironizou o Polícia Federal aposentado ao encaminhar alguma imagens da faixada de sua residência com legendas condenando crimes de corrupção e críticas ao STF.

Por Wesley Silas

Como nunca tinha acontecido, a disputa eleitoral deste ano em Gurupi caminha para ser dividida em correntes ideológicas, a exemplo dos pré-candidatos da direita Falei Meyer (Patriotas), Sargento Jenilson (PRTB) que faz parte da mesma agremiação do vice-presidente, General Mourão; do liberal Adailton Fonseca (PL) ligado ao Centro e os da esquerda Sávio Barbalho (PT) e Luis Cláudio (PV). Por outro lado estão nomes como o do deputado Glaydson Nato filiado do PTB que tem na sigla viés esquerdista, assim como “socialista” Gutierres Torquato (PSB) que tem como vice o vereador Eduardo Fortes do PSDB, sigla tucana considerada de centro-esquerda; porém, em Gurupi há uma confusão devido estes dois nomes (Gutierres e Gleydson) estarem mais ligados à direita conservadora e não fazem questão de se posicionarem sobre suas correntes ideológicas.

Um dos nomes mais emblemáticos quando se trata de ideologia partidária e sua convicções de direita é o do policial federal, Falei Meyer (Patriotas). Ele faz parte de um grupo que sempre fez questão de defender as mesmas bandeiras do presidente Jair Bolsonaro em movimentos realizados na cidade e os em apoio as manifestações nacionais em defesa do presidente , conforme mostra as faixas usadas nos movimentos que adornam a faixada de sua residência .

Sobre as frases na faixada de sua residência, Falei Meyer disse ao Portal Atitude que está inserida no direito de “todo cidadão se expressar (sem ameaçar ou denegrir) e, por mais duras que sejam as críticas, o princípio constitucional de livre expressão (salvo o uso do anonimato) é uma garantia constitucional, agora se algum Ministro do STF exceder o seu poder com excessos, responderá pela lei que coíbe tais abusos de autoridade como qualquer servidor público que é”.

Em seguida ele completou: “Faço minhas as palavras do Procurador-Geral da República, Augusto Aras, titular da ação penal (detentor da prerrogativa de DENUNCIA, sem a qual não existe processo penal no Brasil) e que já solicitou o arquivamento do Inquérito no STF: “Eu prefiro ter o direito de resposta a haver censura prévia.” (2019)

Citou ainda uma frase do Ministro da Justiça e Segurança Pública André Mendonça. “Ao povo é garantido o inalienável direito de criticar seus representantes e instituições de quaisquer dos poderes e Intimidar ou tentar cercear esses direitos é um atentado à própria democracia” (2020)”.

O policial federal aposentado rematou sua fala citando o ministro do STF, Roberto Barrroso: “Quem se dispõe a vir para o espaço público tem que aceitar uma certa resignação à crítica construtiva, à crítica destrutiva, à crítica bem informada, à crítica desinformada, à crítica de quem tem interesses afetados e até às críticas procedentes que a gente deve reconhecer e procurar se aprimorar”.