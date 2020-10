Farlei Federal apresenta propostas em estabelecimentos comerciais durante o final de semana

Neste último domingo, 04, o candidato a prefeito de Gurupi, Farlei Federal (Patriota) esteve juntamente com toda a chapa de candidatos a vereadores na Feira Coberta da Rua 7 para um contato mais direto com a população.

da redação

“Um momento em que, respeitando as regras sanitárias vigentes, tivemos a oportunidade de receber demandas, discutir ideias, além do olho-no-olho com os Gurupienses”, disse.