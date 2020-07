Familiares de acadêmicos solicitam à UnirG, adiamento de processo seletivo marcado para o próximo domingo

Familiares de estudantes de várias partes do Brasil que farão o Processo Seletivo de Transferência Externa procuraram o Portal Atitude para pedir o adiamento das provas devido ao risco de contaminação da Covid-19. “Vários alunos têm viagem marcada para hoje (quinta-feira) e para amanhã (sexta-feira) e até agora a Unirg não deu um posicionamento se vai manter ou suspender a prova”, reclama a irmã de uma acadêmica que mora no estado do Paraná e virá para Gurupi fazer a prova para o curso de medicina. Em nota a Unirg manifesta sobre como se dará as provas e garante que seguirá todos os protocolos de segurança.

Por Wesley Silas

O Ministério Público Estadual acompanha uma denúncia (confira aqui) que pede a suspensão da segunda fase do Processo Seletivo de Transferência Externa, Interna, de Turno e Portador de Diploma, a Comissão Permanente do Processo Seletivo da Universidade de Gurupi. A denúncia se sustenta no crescimento de casos da Covid-19 no Brasil, Tocantins e Gurupi que ontem contabilizou 447 confirmados, sendo 220 recuperados, 222 pessoas em tratamento e 05 óbitos.

“Se suspender a prova não vai causar prejuízo para ninguém porque os alunos já pagaram o valor da matricula de quase R$ 1 mil e dará para todo mundo fazer as provas de forma mais tranquila e os alunos não correrão o risco de ser contaminados com a Covid no caminho e chegar em Gurupi fazer a prova com máscaras morrendo de medo de serem contaminados. Estamos achando que a Unirg não vai resolver o problema de forma administrativa”, disse a irmã de uma das alunas que mora no estado do Paraná e virá a Gurupi fazer a prova, assim como outras centenas de pessoas.

“O medo dos alunos é que a Unirg não tome uma posição rápida sobre a suspensão do vestibular vai acontecer que os alunos podem já está a caminho ou em voo para Palmas e depois ir para Gurupi correndo o risco de contaminação da Covid e do judiciário tomar uma decisão liminar de última hora suspendendo as provas, enquanto os alunos já estarão em Gurupi”, reitera a parente da acadêmica que pediu para não ter o seu nome divulgado.

O que diz a Unirg

Por sua vez, Comissão Permanente de Processo Seletivo informou ao Portal Atitude por meio de uma nota (leia aqui a íntegra da nota) que a prova objetiva do processo seletivo será no dia 19 de julho de 2020 (domingo), conforme autorizado pelas autoridades municipais. Disse ainda que a Unirg não recebeu nenhuma não recebeu nenhuma notificação judicial e/ou extrajudicial solicitando o cancelamento da prova e prestará informações ao Ministério Público dentro do prazo estabelecido pelo órgão ministerial.

A Unirg garante que seguirá todos os protocolos de segurança indicados pelos órgãos de saúde e apresentado no Plano de Manejo para realização da prova, a fim de garantir a segurança dos colaboradores e dos candidatos. Exemplificou que “manterá barreiras sanitárias para adentrar ao prédio; as salas de aplicação de prova contarão com no máximo 10 candidatos por recinto; as carteiras serão reorganizadas de maneira que as cadeiras dos candidatos estejam com a distância mínima de 1,5 metros entre uma e outra”.

Garantiu que: “todos os colaboradores e candidatos utilizarão máscara facial durante todo o período de realização da prova; os colaboradores e candidatos serão orientados quanto a correta utilização de máscara e higienização das mãos; todos os colaboradores foram capacitados quanto aos protocolos de segurança a serem adotados”.