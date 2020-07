Falta de testes no Centro de Triagem da Covid em Gurupi provoca tumulto na UPA

Segundo um morador de Gurupi na manhã desta quarta-feira, 08, ele levou sua esposa, grávida, para fazer um teste no Centro de Triagem da Covid e foram avisados sobre a falta de material e encaminhados para a UPA, onde sua esposa permaneceu por quase 04 horas para realizar o exame numa sala com mais de 20 pessoas. “Teve um rapaz que chegou ontem às 17h e só conseguiu sair às 22hs e não conseguiu fazer o teste”, disse.

Por Wesley Silas

A reclamação vai além da falta de testes para Covid-19 no Centro de Triagem da Covid que fica anexo a Policlínica em Gurupi, mas a espera por horas numa sala com várias pessoas suspeitas de contaminação da Covid-19.

“Nós procuramos o Centro de Triagem na Policlínica e eles estavam sem testes e nos mandaram para ser atendidos na UPA e chagamos aqui era 08hs da manhã e minha esposa só foi atendida às 10h 46min. O detalhe é que minha esposa está grávida, sem contar os riscos que as pessoas que não estão contaminada e ficam quase 3 horas na espera numa sala com mais de 20 pessoas, por mais que esteja afastadas e, querendo ou não alguns momentos ficam próximas e correm o risco de se contaminarem. Outro detalhe é que teve um rapaz que chegou ontem às 17h e só conseguiu sair às 22hs e não conseguiu fazer o teste. Ele nos contou que na hora que estava chegando a vez dele disseram que tinha acabado os testes e ele retornou hoje”, disse o morador que pediu para não se identificar.

Em nota, a prefeitura de Gurupi por meio da Secretaria Municipal de Saúde confirmou que nesta quarta-feira, 08, “os testes rápidos para o diagnóstico da Covid-19, estão sendo realizados na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e que a partir desta quinta-feira, 09, o atendimento estará normalizado no Centro de Triagem, que aguarda o recebimento dos materiais por parte do fornecedor”.

“Em relação ao atendimento na UPA, a Secretaria informa que há uma grande procura para a realização do exame e por esse motivo a demora, mas esclarece que as pessoas com suspeita que vão realizar o teste ficam em um ambiente restrito, separado dos demais pacientes da Unidade, além de que todas as pessoas que circulam na UPA obrigatoriamente usam a máscara de proteção”, explicou.