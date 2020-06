Falta de Kits de material muda critérios de testagem para Covid-19 no Tocantins no método RT-PCR

Secretaria de Estado Da Saúde (SES) informou que descontinuidade de abastecimento para os kits de testes para o método RT-PCR sempre foram distribuídos pela Coordenação Geral dos Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB), departamento do Ministério da Saúde. Saiba também quais os exames disponíveis e as principais diferenças.

O método RT-PCR (do inglês reverse-transcriptase polymerase chain reaction), é considerado o padrão-ouro no diagnóstico da COVID-19. Os testes para este método são distribuídos pela Coordenação Geral dos Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB), departamento do Ministério da Saúde.

Com a falta de kit, as testagem no método RT-PCR serão feita apenas em pacientes suspeitos para Covid-19, hospitalizados na rede pública e privada de saúde e no óbitos suspeitos de Covid-19.

Quais são os exames disponíveis?

MOLECULAR (PCR): Internados e via Espaço Azul, após avaliação médica.

SOROLOGIA: Ambulatorial, Emergência e internados.

TESTE RÁPIDO: Ambulatorial, Emergência e internados.

Quais as principais diferenças?

MOLECULAR (PCR): Padrão ouro, mais específico e sensível. Pesquisa o DNA do vírus.

SOROLOGIA: Pesquisa de anticorpos IgG por metodologia Quimioluminescência.

TESTE RÁPIDO: Pesquisa de Anticorpos IgG IgM por metodologia Imunocromatográfica. Teste validado pelo Laboratório Fleury.

A Secretaria de Estado Da Saúde (SES) esclarece que os testes para o método RT-PCR sempre foram distribuídos pela Coordenação Geral dos Laboratórios de Saúde Pública (CGLAB), departamento do Ministério da Saúde, que apoia e coordena as estratégias nacionais para o diagnóstico de doenças de interesse em saúde pública e enfrentamento da COVID-19.

O comunicado sobre a descontinuidade de abastecimento para os kits de extração ocorreu em videoconferência realizada no último dia 02/06 e desde então a SES tem intensificado ações para reestabelecer o abastecimento e garantir a continuidade das testagens.

Importante reiterar que tratam-se de insumos de alto custo e com alta demanda em todo país e toda a Rede tem tido dificuldade em adquirir esses ítens sob pronta entrega pelos fornecedores e representantes comerciais.

A SES está com processo emergencial para aquisição dos ítens necessários ao reestabelecimento da rotina de testagens do Lacen-TO.

