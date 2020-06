O falecimento de Kibb Barreto, ocorreu na madrugada deste domingo, dia 31, no Hospital Geral de Palmas, em decorrência de um câncer na bexiga. Várias autoridades manifestaram nota de pesar pelo falecimento.

Pioneira em Palmas e militante ativa do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Estado do Tocantins (Sindjor) Kibb contribuiu muito para o desenvolvimento da nossa Capital, atuando na área de comunicação, sempre com obstinação, em importantes jornais da cidade, principalmente na área de colunismo social, que era sua grande paixão.

O secretário estadual da Comunicação, Élcio Mendes, disse que o Tocantins perde “um ícone da nossa comunicação”. “Kibb Barreto ajudou a contar a história do nosso Estado e agora está também marcada nela. Me lembro da Kibb com uma presença sempre marcante, personalidade forte, posições firmes e decidida. Deixa muitas saudades em todos nós. Rogo a Deus para que conforte o coração de todos nós, os amigos, familiares, e principalmente os filhos, que neste momento precisam ainda mais do nosso apoio”, disse.

O sepultamento será na manhã desta segunda-feira no Cemitério Parque Municipal em Goiânia.

Nota de pesar pelo falecimento da jornalista Kibb Barreto

Com muito pesar recebi, na manhã deste domingo, 31, a triste notícia do falecimento da jornalista Kibb Barreto, aos 53 anos.

Pioneira e atuante nas várias vertentes do jornalismo no Estado do Tocantins, Kibb Barreto, além de uma consolidada carreira, deixa um legado de luta por sua classe e o bem informar por meio de um jornalismo isento e fundamentado na liberdade de expressão e na verdade.

Nesse momento de profunda tristeza, peço ao nosso Deus eterno que, por meio de seu Espírito Santo, console os corações de seus dois filhos, demais familiares e inúmeros amigos e colegas que certamente sente com a partida prematura de Kibb Barreto.

Mauro Carlesse

Governador do Estado do Tocantins

Nota de pesar – Kibb Barreto

Com consternação, recebemos a triste notícia do falecimento da jornalista Kibb Barreto neste domingo, 31, vítima de câncer.

Pioneira e consagrada no Tocantins na área da comunicação, foi vice-presidente na Redesat, também trabalhou com o saudoso Salomão Wenceslau no O Jornal.Guerreira e corajosa muito contribuiu para a comunicação do Estado.

Exercia seu trabalho com seriedade, sem nunca perder o humor. Seu legado, certamente, será lembrado ainda por muitas gerações e merece o nosso respeito e admiração. Sua morte representará um grande vazio para o jornalismo tocantinense.

Solidarizamo-nos com a família, amigos e colegas de trabalho por esta perda irreparável. Que Deus em sua infinita bondade possa acolhê-la e conceder o conforto a todos que aqui ficamos.

Wanderlei Barbosa

Vice-Governador do Tocantins

Nota de Pesar – Kibb Barreto

Companheira e amiga de grandes jornadas, tive o prazer de tê-la como colega de trabalho na Fundação Radiodifusão Educativa do Tocantins (Redesat) onde ela também ocupou o cargo de vice-presidente.

Kibb era uma pessoa muito querida por todos, sempre muito alegre, amorosa, cheia de vida, ideais e sonhos para concretizar. Ela era aquele tipo de pessoa que sempre com sabedoria e prudência, estava disposta a te dar conselhos e orientações, sobre importantes decisões. Kibb se esquecia de si mesma, para prestar sua solidariedade e carinho aos amigos que necessitavam de ajuda.

Siga em paz, minha querida amiga, você descansou, e tenho certeza de que está agora no céu, olhando por todos nós.

Os meus mais sinceros sentimentos a toda família, amigos, em especial aos seus filhos Lincoln e Yuri, pela perda irreparável de sua mãe.

Valdemar Júnior

Deputado Estadual

Nota de pesar – Jornalista Kibb Barreto

É com muita tristeza que recebemos a notícia do falecimento da querida jornalista Kibb Barreto ocorrido neste domingo, 31. O que podemos pedir a Deus nessa hora é que o consolo Dele seja com todos aqueles que a amavam e, em especial, aos filhos Lincoln Filho e Yuri. E que a alegria de viver, solidariedade, amor ao trabalho que eram suas marcas fortes possam se perpetuar em todos que tiveram o privilégio de tê-la por perto em algum momento da vida. Cinthia Ribeiro Prefeita de Palmas NOTA DE PESAR É com sentimento de tristeza, que a Agência Tocantinense de Saneamento (ATS) manifesta seu pesar pela morte da jornalista Kib Barreto, mãe do servidor da Agência, Yuri Lucas Barreto Fernandes. A ATS presta condolências e solidariedade neste momento tão difícil ao nosso servidor, sua família e amigos. Antonio Davi Goveia Junior Presidente