Fake News busca aterrorizar moradores envolvendo Hidrelétrica de Peixe

A cheia no Rio Tocantins na região sul foi o bastante para despertar a criatividade no imaginário dos arautos do caos.

Por Wesley Silas

Os boatos surgiram no momento em que famílias buscam refúgio em ranchos no Rio Tocantins para se isolarem e sair do stress urbano da pandemia do COVID-19.

Para tranquilizar os ribeirinhos e moradores das cidades que ficam nas margens do Rio Tocantins a empresa chegou a gravar um vídeo mostrando a situação da barragem da hidrelétrica. Veja abaixo:

A defesa civil de Peixe também publicou uma nota explicativa para apontando os motivos da cheia no Rio e pediu para as pessoas tomarem cuidado com notícias falsas.

“A Defesa Civil do município de Peixe TO, esclarece a população em geral que:

A Enerpeixe proprietária da usina Peixe Angical informou que está operando dentro da normalidade e que o aumento do nível do rio é devido as cheias do Rio Palmas e Rio Paranã”