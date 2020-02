FAET divulga Calendário oficial de Exposições agropecuárias, feiras e festas agrícolas de 2020 Avalie esse post Avalie esse post

O calendário publicado pela Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET) prevê o início das Exposições no dia 29/041 com 14ª Expo Agropecuária de Abreulândia. Os principais eventos do agronegócio inicia no dia 30/04 com a Expo de Pedro Afonso, 20ª AGROTINS que acontecerá entre os dias 05 à 09/05, 48ª Expo Gurupi no período de 22 à 30/05 e a 52ª EXPOARA agendada para acontecer entre os dias 04 à 14/06. Confira o calendário na reportagem:

por Redação

O Presidente da Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins (FAET), Paulo Carneiro, em conjunto com os presidentes de Sindicatos Rurais do Tocantins, divulgam nesta sexta-feira,14, o calendário parcial das exposições agropecuárias, feiras e festas agrícolas de 2020.

Os eventos promovidos possuem o objetivo central de movimentar a economia local, promover negócios, proporcionar entretenimento e qualificar produtores e trabalhadores rurais e moradores dos municípios.

Segundo o Presidente da FAET, o bom andamento das exposições, contribui, em grande parcela, com o crescimento do setor agropecuário do estado “Os números e o volume de negócio que perpassam pelas exposições refletem significativamente na economia tocantinense, além de colaborar com a geração de emprego, de forma direta e indireta”, destaca.

Ainda segundo o Presidente, a expectativa para o ano de 2020 é aquecer a economia do estado, alavancar os negócios e também levar novidades com os cursos oferecidos pelo SENAR “Somos a casa do produtor e sabemos que todas essas atividades continuam refletindo na vida deles ao longo do ano” finaliza.

Clique aqui para visualizar o calendário