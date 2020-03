Faet anuncia cancelamento das Exposições Agropecuárias de 2020

Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, (FAET), comunicou na tarde desta terça-feira, 24, que estão suspensas todas as Exposições Agropecuários de 2020.

por Redação

Na nota, o Presidente Paulo Carneiro e os Sindicatos Rurais citaram preocupação com aglomeração de pessoas no momento de avanço avanço do surto do novo Coronavírus (Covid-19).

Segue abaixo a nota:

Diante do avanço do surto do novo Coronavírus (Covid-19), já classificado como pandemia pela Organização Mundial de Saúde (OMS), a Federação da Agricultura e Pecuária do Estado do Tocantins, (FAET), instituição presidida pelo Presidente Paulo Carneiro e os Sindicatos Rurais, estão juntos para tentar combater essa disseminação, empenhados na busca de solução que possam auxiliar a Nação Brasileira.

O intuito neste momento é evitar aglomeração de pessoas e por este motivo que anunciam o cancelamento das Exposições Agropecuários de 2020, considerando a preocupação maior com a propagação da doença e preservando a saúde de todos.

Perante essa grande crise mundial que o país vem enfrentando com essa pandemia, é chegada a hora de trabalharmos de forma conjunta para tentar minimizar os impactos causados pelo (COVID-19), A FAET e os Sindicatos Rurais, agradecem ao Governo do Estado do Tocantins e aos Deputados Estaduais pela alocação dos recursos para as festas.

No entanto a FAET e os Sindicatos Rurais se solidarizam com a sociedade e sugerem o remanejamento dos recursos já alocados para área da saúde do estado no combate ao (Covid-19).