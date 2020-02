Faciet aprova recursos para associações comerciais e desenvolvimento de municípios Avalie esse post Avalie esse post

Presidente Fabiano do Vale apresentou as propostas na Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico – CDE, desta terça, 18

por Redação

A 91ª Reunião do Conselho de Desenvolvimento Econômico do Tocantins (CDE-TO) trouxe avanços para as associações comerciais do Estado. O presidente da Faciet, Fabiano do Vale, aprovou junto ao secretário da pasta de Indústria, Comércio e Serviços, Tom Lyra, dois importante projetos, que fazem parte do planejamento de ações da Faciet para este ano.

Os projetos são: Sistema Integrar para Desenvolver, que foi apresentado pelo consultor Divino Eterno; e o Projeto de Fomento aos Negócios do Tocantins – Campanha do Dia das Mães, conduzido pelo consultor Iranilson Mota. O encontro ainda contou com a presença de representantes das Associações de Miracema, Pedro Quixabeira e do vice-presidente Pierre Gontijo, de Paraíso.

Para o Presidente Fabiano do Vale, as iniciativas representam um avanço para a categoria e vão contribuir para aquecer a Economia do Estado. “Estamos contentes pelo resultado positivo deste encontro. Apresentamos nossos projetos e, felizmente, conseguimos aprová-los com unanimidade. Os próximos meses serão de muito trabalho na Federação”, reforçou Fabiano do Vale.

Projeto Sistema Integrar para Desenvolver

O projeto parte da necessidade de promover o desenvolvimento e a transformação digital nos negócios regionais. A iniciativa vai aumentar o uso da tecnologia, proporcionando uma comunicação mais ágil e integrada com as associações comerciais, bem como com os associados.

Projeto de Fomento aos Negócios do Tocantins – Campanha do Dia das Mães

O Projeto de Fomento aos Negócios do Tocantins – Campanhas Dia das Mães 2020 foi criado com o objetivo de movimentar a economia do Estado do Tocantins e aquecer as vendas do comércio local. Além de evitar a fuga de clientes para outros centros comerciais, o projeto ainda vai promover o desenvolvimento de diversos setores da economia, fortalecendo cada vez mais o associativismo no Estado.