Exportações no primeiro trimestre de produtos agropecuários superam a marca dos 34% no Tocantins

O crescimento foi puxado pelas exportações de soja, carne bovina e milho

por Elmiro de Deus

As exportações agropecuárias no Tocantins continuam em expansão, confirmando o potencial do agronegócio na agricultura e pecuária. De acordo com informações do Ministério do Desenvolvimento e Comércio Exterior (MDIC) apontam que as exportações no primeiro trimestre de 2020 foram 34,4 % superiores ao mesmo período de 2019.

O Tocantins tem como destaque o superávit encabeçado pela balança comercial para o período de janeiro a março deste ano superior a 182 milhões de dólares. Isso somando somente os produtos agropecuários, representando aproximadamente 98% das exportações, alcançando mais de 213 milhões de dólares contra 31 milhões de dólares em importações.

Segundo o gerente de Pecuária e Avicultura da Secretaria de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) Thyago Túlio, enquanto as exportações brasileiras apresentaram uma queda de 3,2% no primeiro trimestre de 2020 se comparado ao mesmo período de 2019, as exportações tocantinenses seguiram fluxo contrário e superaram expectativas ao imprimir um incremento de 34,4%, sendo puxado pelas exportações de soja 58%, carne bovina 33% e milho 4,3%.

“Se analisarmos individualmente, notaremos que a soja apresentou um crescimento de 32,2% no primeiro trimestre de 2020, se comparado ao de 2019, e a proteína bovina apresentou um crescimento de 109,7%”, explicou Thiago Túlio.

Fatores favoráveis à exportação

O gerente lembra ainda, que essa exportação expressiva no primeiro trimestre deste ano é decorrente principalmente de fatores tais como: habilitação de novas plataformas frigoríficas que puderam exportar para o mercado externo, aliado ao aumento do consumo de carne, principalmente os mercados chinês e asiático como um todo, especificamente neste período da pandemia do Coronavírus.

Principais mercados consumidores da agropecuária tocantinense

China (66%); Rússia (6,8%); Hong Kong (4,4%); Espanha (5,0%); Bangladesh (3,6%); Egito (2,1%); Emirados Árabes (1,5%) e Arábia Saudita (1,3%).