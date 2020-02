Exemplo de solidariedade | Moradores de Porangatu dão suporte às vítimas de acidente de ônibus ocorrido na BR-153 Avalie esse post Avalie esse post

O acidente aconteceu início da noite do sábado, 01, na BR-153, no KM 6, próximo a Porangatu, envolvendo um ônibus com 55 passageiros e um caminhão. Conforme uma das vítimas a empresa responsável pelo ônibus não prestou atendimento às vítimas que foram amparadas por moradores e pela Prefeitura de Porangatu.

por Wesley Silas

Conforme informou a PRF, dois homens que estavam no caminhão e um terceiro estava no ônibus morreram no local do acidente e dezenas de pessoas que estavam no ônibus foram encaminhadas para o hospital na cidade de Porangatu (GO) que fica localizada a 76 km de Talismã (TO).

Sem assistência da empresa responsável pelo ônibus, os passageiros foram amparado por moradores da cidade goiana que fizeram um mutirão para doar alimentos e atender a todos com companheirismo.

“Gente eu quero mostrar para vocês a solidariedade do povo de Porangatu. Veja bem, num acidente com ônibus que teve meu filho entre as vítimas e está hospitalizado e, sem nenhum tipo de apoio da empresa e quero deixar bem claro isso que é um tal de Toninho Turismo; estou mostrando a solidariedade do povo de Porangatu que armaram rapidamente uma base de apoio para os acidentados”, disse uma da vítimas, conforme mostra o vídeo abaixo: