Executiva nacional e PSDB-Mulher asseguram candidatura de Cinthia Ribeiro à reeleição em Palmas

Em reunião nesta quarta-feira (12), a Executiva Nacional do PSDB delegou ao presidente do partido, Bruno Araújo, todos os poderes necessários para garantir a candidatura à reeleição da prefeita de Palmas, Cinthia Ribeiro. A reeleição de Cinthia teve apoio unânime do partido, em especial do PSDB-Mulher, presidido pela ex-governadora Yeda Crusius.

Da Redação

A prefeita recebeu total apoio dos membros da Executiva Nacional e segmentos partidários, diante das dificuldades encontradas com o Diretório Estadual do PSDB em Tocantins, que tem caminhado em dissonância com as resoluções e diretrizes da Executiva Nacional.

Há 1 ano e 4 meses de mandato à frente da capital do Tocantins, Cinthia Ribeiro vem tendo seu trabalho de gestora municipal reconhecido não só pela população de Palmas, como também nacionalmente. Na semana passada, Palmas foi reconhecida em levantamento feito pelo Instituto de Gestão Municipal Áquila (IGMA) como a segunda capital mais eficiente do Brasil. Atrás apenas de Curitiba.