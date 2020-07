A nomeação do ex-senador do Tocantins será publicada nesta segunda-feira (28) no Diário Oficial da União.

Da Redação

Vicentinho Alves é o mais novo Secretário Nacional de Infraestrutura Política no governo do presidente Bolsonaro. A informação foi divulgada pelo Gazeta do Cerrado.

Segundo o site, a nomeação é uma indicação do PL, que faz parte da base do governo Bolsonaro e foi articulada também pelo deputado federal Vicentinho Júnior (PL) e pelo senador Eduardo Gomes (MDB).