Ex-presidente do Sindepol se filia ao PL de Vicentinho Júnior

O delegado Mozart Felix é ex-presidente do Sindicato dos Delegados do Tocantins (Sindepol) e no momento responde pela Federação Nacional da categoria (Fendepol). “Agradeço a honra de ter sido convidado pelo Deputado Vicentinho Júnior para compor o PL e agora deixo meu nome à disposição do partido e dos cidadãos de Palmas”, disse Mozart Felix em seu Instagran.

por Wesley Silas

Na instagran, o ex-presidente do Sindepol, Mozart Felix, comentou sobre a sua filiação do PL, presidido pelo deputado Federal Vicentinho Júnior.

“Hoje assinei minha ficha de filiação ao PL. Fiz isso porque aprendi da forma mais cruel que não é possível combater o “sistema” de fora para dentro. Desde o ano passado fomos perseguidos e perdemos direitos, prerrogativas, delegacias e até a saúde por combatermos com veemência a corrupção”, disse.

Em seguida ele agradeceu o convite de Vicentinho Júnior e ao ex-secretário de Segurança Pública na gestão do ex-governador Marcelo Miranda, César Simoni. Disse ainda que “os atos de perseguição continuarão”.

“Agora passaremos a combater esse mal de outra forma, de dentro. Agradeço a honra de ter sido convidado pelo Deputado @vicentinhojunior para compor o PL e agora deixo meu nome à disposição do partido e dos cidadãos de Palmas. Agradeço também o apoio do Dr Cesar Simoni, um grande amigo por quem nutro profunda admiração e que fez questão de estar presente no ato de minha filiação ao Partido. Sei que os atos de perseguição continuarão e agora devem até se intensificar. Não tenho medo, enfrentarei com a cabeça erguida. Como disse certa vez o reverendo Luther King, quem aceita o mal sem protestar, coopera com ele”.

Em resposta a postagem, o deputado Vicentinho Júnior, fez críticas ao Governo Estadual e em seguida enalteceu a presença de Mozart Felix no PL.

“Vamos juntos mudar essa situação vergonhosa no nosso Estado. Honrado em tê-lo no nosso Partido Liberal!”, disse

Em julho de 2019, ainda quando era presidente do Sindepol, Mozart Felix chegou a apresentar ao ministro da Justiça e Segurança Pública, Sérgio Moro, a situação da Polícia Civil no nosso estado, como a extinção da Dracma, e, em novembro de 2019 recebeu apoio do deputado Vicentinho Júnior (PL), quando o deputado usou o parlatório da Câmara dos Deputados defender a Polícia Civil com críticas à redistribuição dos Delegados de Polícia Civil.