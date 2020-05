Ex-presidente do Sindepol, Mozart Felix, anuncia que é pré-candidato a vereador em Palmas

O ex-presidente do Sindicato dos Delegados da Polícia Civil do Tocantins (Sindepol), Mozart Felix, anunciou nesta quarta-feira, em sua conta no Instagram, que vai concorrer a uma vaga na Câmara de Vereadores de Palmas.

Por Régis Caio

O delegado Mozart Felix deixou no ano passado a presidência do Sindepol-TO e atualmente ele é o presidente da Federação Nacional dos Delegados de Polícia Civil (FENDEPOL).

Nesta quarta-feira, ele comunicou que será pré-candidato a vereador em Palmas. O delegado está filiado ao PL, a convite do deputado federal e presidente do partido no Tocantins, Vicentinho Júnior.

“Recebi o convite do deputado e coloco meu nome a disposição para concorrer ao mandato eletivo. Entendo que é impossível vencer e combater a corrupção sem entrar na vida política e comunico que sou pré-candidato a vereador de Palmas”, disse na sua rede social.