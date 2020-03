Ex-prefeitos de Peixe, Dr Nilo Roberto e Neila Pereira, defendem nome do advogado Dr. Giovanni como pré-candidato a prefeito

A reunião aconteceu na noite da terça-feira, 24, na casa da vereadora Marsuleide Neres Gama Noia e contou com a participação do grupo político dos ex-prefeitos Nilo Roberto, Neila Pereira (PP) que declararam apoio à pré-candidatura do advogado Dr Giovanni Castro (PTB).

por Wesley Silas

Em Peixe o assunto não é apenas o coronovírus, os bastidores da política de Peixe também encontra-se em pleno debate e uma demonstração aconteceu na noite de ontem quando o advogado Dr Giovanni Castro (PTB) teve a sua pré-candidatura reforçada com o apoio dos dois ex-prefeitos e dois vereadores.

Uma das ações aconteceu na noite de ontem quando o vereadores e candidatos à reeleição Jusmael (PSC) e Marsuleide, e de outras lideranças como o agropecuarista e ex-pré candidato a prefeito Grimaldo. “Prestigiaram também o evento político outras lideranças como o ex-secretário Neirani e os pré-candidatos a vereador Josney, Alex, Deon, Tatia e Raimundo”, informou Dr Giovanni Castro (PTB).

Em Peixe o atual prefeito, José Augusto (DEM) sinaliza que irá disputar a eleição com três correntes da oposição, sendo elas Cezinha (MDB) e Giovanni Castro (PTB) e Major Wilton (PT). Todos eles já lançaram suas respectivas pré-candidaturas.