Ex-aliados | Em defesa de seu sucessor, Laurez critica vereadores Ivanilson e Ataídes Leiteiro

Na noite de ontem (05/02), durante cerimônia de entrega das escrituras das propriedades de residentes do setor Alto dos Buritis, o prefeito pesou o discurso contra os vereadores que não estarão em seu palanque nas eleições deste ano. Em uma das suas falas, o prefeito disse que “a mão de Deus vai pesar“ para quem não “pensa em fazer a boa política” e que “usa a política para interesse pessoal”.

Por Wesley Silas

No início do ano legislativa na Câmara de Gurupi, a oposição promete passar de apenas um vereador (Sargento Jenilson-PRTB) para três, sendo eles o ex-líder do prefeito Laurez, vereador Ivanilson Marinho (MDB) e o vereador Ataídes Leiteiro (PPS).

Os efeitos políticos de deixar a base do governo municipal foi mostrado na entrega de escrituras a moradores do setor Alto dos Buritis durante o discurso do prefeito Laurez que chamou atenção dos presentes.

Segundo apurou o Portal Atitude, no evento que contou com a presença do secretário de Saúde, Gutierres Torquato, nome que tudo indica ser o escolhido para disputa do pleito eleitoral, o prefeito defendeu a ideia de continuidade do seu modelo de gestão. Em seguida, ele se dirigiu àqueles que “não pensam em continuidade da gestão e que usam política somente para interesse pessoal e não pensa em fazer a boa política”. Afirmou ainda que “aqueles que usam a política para interesse pessoal a mão de Deus vai pesar sobre (…) e eu conheço a mão de Deus”, disse o prefeito.

Conforme apurou o Portal Atitude, no momento da fala do prefeito, os servidores e demais vereadores direcionaram olhares para o ex-líder do prefeito na Câmara e pré-candidato a prefeito, Ivanilson e para o vereador Ataídes que nos últimos meses deixou de apoiar as matérias do Executivo na Câmara e tem andado ao lado do deputado Glaydston Nato, desde a última eleição, quando os dois apoiaram a candidatura do Governo Carlesse.

No whatsapp…

A insatisfação com a fala do prefeito fez com que o vereador Ivanilson manifestasse em um grupo de vereadores, conforme relato abaixo:

– Numa reunião ontem, infelizmente, o Prefeito Laurez fez um discurso quase diretamente atacando os vereadores que não estarão no seu palanque, como hoje no caso eu que sou pré-candidato a Prefeito e ao Ver. Ataides, que “a mão de Deus vai pesar sobre esses que não querem a boa política para Gurupi”, a política da continuidade, e se referia claro ao Secretário de Saúde Gutierres.

Trabalhando 2020 de olho em 2022…

Diz o ditado que “quem planeja tem futuro, quem não planeja tem destino”. Neste pensamento, o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira (PSDB) mostra em suas falas que carrega a política como sacerdócio no momento em que ele vive a aprovação de sua gestão em alta. De tolho no futuro, ele buscar desconstruir seus opositores para fortalecer o nome de seu sucessor que, caso eleito, se tornará um grande aliado nas eleições de 2022, seja a governo ou senado. Para isso, um dos mais confiáveis é o secretário de Saúde, Gutierres Torquato, que vem sendo preparado e, para isso, já passou por pastas importantes como Chefia de Gabinete, Secretário de Administração, presidente do IPASGU e nos últimos meses tem acelerado ações/inaugurações na saúde para deixar sua marca nesta pasta e provar ao eleitorado se teve competência e bons resultados, quando for comparado aos seus adversários.