Ex-aliado de Gleydson Nato declara apoio a Gutierres Torquato

O ex-vereador Dalvino Reis (PTB), que é servidor contratado no É pra Já de Gurupi disse que deixará o cargo após ter apoiado a campanha do deputado Gleydson Nato (PTB). “Aproximação com o Palácio Araguaia não teve isso comigo”, disse Dalvino Reis ao criticar suposta blindagem de líderes de Gurupi que dificultam acesso a gabinete do Governador.

por Wesley Silas

O carismático Dalvino Reis é ex-vereador e trabalha na recepção do É pra Já em Gurupi, onde aproveita para manter contato com centenas de pessoas que necessitam dos serviços do órgão. Ele chegou anunciar sua pretensão de disputar uma das 15 vagas a vereador no mesmo partido do deputado Gleydson Nato (PTB), mas desistiu depois que resolveu apoiar Gutierres Torquato (PSB). Uma das justificativas de mudar de barco seria o distanciamento com o Palácio Araguaia.

“Aproximação com o Palácio Araguaia não teve isso comigo e de repente eu apoiei o Gleydson Nato e todos sabem disso na campanha para deputado e ele não ganhou, mas continuamos a manter contatos e eu fique torcendo para ele assumir e ele garantiu que quando acontecesse ele iria cuida de mim [..] e o Dalvino que ele falou que iria cuida ficou pequeninho lá embaixo”.

Em meio a pandemia ele disse que recentemente tentou chegar no gabinete do governador, mas não conseguiu.

“Encontrei com o Raimundo Arruada na portaria do Palácio Araguaia e pedi para ele me levar no gabinete do governador e em voz alta ele disse que não levaria, não deu moral e saiu com o celular no ouvido. Sai de lá super decepcionado com esta ação porque eu trabalhei para o governador Carlesse”, relata Dalvino.

Segundo ele, a manifestação de apoio a Gutierres Torquato aconteceu na manhã da sexta-feira, 12.

“Quando foi na manhã da sexta-feira, o Gutierres chegou aqui em casa para tomar um café e papo vai papo vem eu decidi apoiar o Gutierres. Já falei com o prefeito (Laurez) que estava saindo de um lugar (É pra Já) e não queria ficar desprotegido e ele garantiu que irá me apoiar. Estou com esta esperança porque nunca ganhei nada e quem sabe agora poderá abrir as portas”, explicou Reis.