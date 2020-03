Evento busca estimular piscicultura nos municípios do Tocantins Avalie esse post Avalie esse post

“Conhecendo na prática a evolução da aquicultura que parte do Tocantins para o Brasil”, este foi o tema do evento realizado pelo Governo do Estado, por meio da Secretaria de Agricultura, Pecuária e Aquicultura (Seagro) e do Ruraltins; a prefeita de Brejinho de Nazaré, Myiuki Hyashida; o deputado federal Carlos Gaguim e o Senador Eduardo Gomes para fomentar a produção de tilápia no Estado.

Por Redação

O evento ocorreu na manhã deste sábado, 7, na fazenda São Paulo, e reuniu mais de 20 prefeitos para conhecerem o Parque Aquícola de Produção de Tilápia em Brejinho de Nazaré II, que tem por finalidade ser modelo para todo o Estado.

Além de conhecerem o projeto, os prefeitos tiveram a oportunidade de receber informações sobre incentivos, e investimentos para alavancar a piscicultura no Tocantins. Segundo levantamento, a produção total do Parque brejinho II é de 1000 toneladas ao ano, com uma produção de 20 toneladas de tilápia em cinco meses, faturando cerca de R$ 100 mil no período.

Para a prefeita de Itaguatins, Maria Ivoneide Barreto, o evento foi uma grande oportunidade para buscar conhecer mais sobre a atividade e levar para o seu município situado no norte do Estado. “Nossa região tem grande vocação para a piscicultura e hoje, tivemos uma verdadeira aula sobre a atividade, que considero uma ótima oportunidade, com mais geração de trabalho, renda e desenvolvimento econômico”, disse.

Com a presença do presidente da Companhia de Desenvolvimento dos Vales do São Francisco e do Parnaíba (Codevasf) no Tocantins, Homero Barreto, foi reforçada a parceria com o Governo do Tocantins em destinar R$ 10,5 milhões aos municípios para investir em projetos de piscicultura.

O deputado Gaguim, acompanhado do Senador Eduardo Gomes, também reforçou os incentivos em alavancar a atividade da piscicultura no estado: “Com o apoio do governo do Estado, por meio da Seagro e do Ruraltins, com a sua tecnologia e seus técnicos, é que nós (senador Eduardo e deputado Gaguim) vamos poder avançar mais na produção de tilápia. Já conseguimos R$ 15 milhões para trazer o que há de melhor em tecnologia e colocar o Tocantins, nos próximos 10 anos, em primeiro lugar do Brasil na produção de tilápia”, frisou.

Esse projeto piloto começou com um interesse mútuo de desenvolver a criação de Tilápias em Tanque rede que já estava liberada desde Dez/2018, Através de Emenda parlamentar. Na ocasião foram adquiridos tanques redes e balsas por licitação da Prefeitura de Brejinho de Nazaré, onde todos os Termo de Referência e projetos foram elaborados pelo Ruraltins, e a estrutura foi concedida para a Associação de Pequenos Piscicultores de Brejinho de Nazaré.

“Através da articulação da Prefeita Miyuki foi realizado a união 4 ‘P’formando a parceria: Produtor, Pesquisa, Público e Privado; com isso a Associação, a Embrapa, Ruraltins, Senar, Aquabel e Presence, Bonnut Fish iniciaram a primeira criação de Tilápias em Tanque rede no Tocantins”, explicou o gerente de piscicultura do Ruraltins, Andrey Costa, que acompanha o projeto desde o início.

SOBRE A CODEVASF

A Codevasf é uma empresa pública, vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional, que tem a missão de desenvolver bacias hidrográficas de forma integrada e sustentável, contribuindo para a redução das desigualdades regionais. Na sua área de atuação, a Companhia promove ações de revitalização de bacias, implantação de projetos públicos de irrigação e infraestrutura hídrica, entre outras atividades.