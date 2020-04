“Eu não vou ficar sentado atrás de uma mesa”, diz Soró assumir Secretaria Municipal de Esporte

Numa cerimônia reservada no Centro Administrativo da Prefeitura de Gurupi, o ex-vereador Raimundo Feitosa (Avante) assumiu a pasta de Habitação. Outro nome que passou a fazer parte da linha de frente do governo Laurez é o desportista Sérgio Vieira Marques (DE), o Soró, que apostará no bom relacionamento político para buscar recursos para o esporte e lazer em Gurupi. “Tenho bom relacionamento com a deputada Dorinha Seabra (DEM) e tenho excelente relacionamento de irmandade com o senador Eduardo Gomes”, disse.

por Wesley Silas

Após a exoneração do Superintendência Estadual de Esporte devido a uma selfie com o pré-candidato a prefeitura de Gurupi, Gutierres Torquato (PSB), o desportista Sérgio Veira Marque, assumiu nesta quarta-feira, 01, a Secretária Municipal de Esportes com a proposta de “contaminar a cidade de evento esportivos”, após acalmar a pandemia do COVID-19.

“Eu não vou ficar sentado atrás de uma mesa aguardando os poucos recursos que nós temos no município. Vou fazer contato com nosso deputados estaduais, federais e senadores, e tenho bom relacionamento com a deputada Dorinha Seabra (DEM) e tenho excelente relacionamento de irmandade com o senador Eduardo Gomes que sinalizou na possibilidade de nos ajudar, disse Soró ser nomeado no lugar de Cristina Donato que irá para uma Diretoria, mas dado como certo que ela irá assumir a Secretaria de Saúde no lugar de Gutierres Toquanto, que tem data marcada para sair e trabalhar na sua candidatar a prefeito de Gurupi.

Proposta

Soró assumiu uma secretária com poucos recursos e estrutura e terá o desafio de buscar parcerias para colocar seus projetos em prática. Um dos projetos, será a utilização do campos de futebol construídos na gestão do ex-prefeito Alexandre Abdalla e pluralizar apoio as demais modalidades desportivas. “Uma das primeira ações que vamos fazer, após este momento que estamos vivendo, será reunir todos os profissionais de educação física, como os donos de academias, os envolvidos com futebol, ciclismo, artes marcais e demais modalidade. Neste encontro cada um vai fazer os apontamentos das necessidade e o que eles pensam com relação ao lazer e esporte. Vamos trabalhar dentro desta visão que é deles”, disse.

Podcast

Confira abaixo a íntegra da entrevista em que Sóro defendeu fechar o Parque Mutuca nos finais de tarde para atividades de lazer e esporte e implantar nos campos futebol, construído pela gestão que antecedeu, o atual prefeito com grama sintética: