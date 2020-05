Estudantes da UnirG irão atuar no enfrentamento ao novo Coronavírus

Ao longo dessa semana, acadêmicos voluntários dos cursos de Farmácia, Fisioterapia e Medicina da Universidade de Gurupi estão retomando as atividades de estágios supervisionados e internatos. Ao mesmo tempo em que darão continuidade às atividades acadêmicas, os estudantes irão compor equipes que atuam no enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus.

Acadêmicos de Medicina já iniciaram as atividades em Limeira (SP), cidade em que parte dos alunos realiza o internato médico. Em Gurupi e em Palmas, a UnirG aguarda liberações da Secretaria Estadual de Saúde do Tocantins, para que as atividades sejam retomadas.

Nas Unidades Básicas de Saúde de Gurupi, as atividades de 17 alunos de Fisioterapia e de estudantes de Medicina já retornaram. Nos próximos dias, alunos de Farmácia também estarão nos campos de estágio.

A iniciativa da UnirG é respaldada na Resolução nº 105 do Conselho Estadual de Educação (CEE-TO), publicada em de 08 de abril no Diário Oficial do Estado do Tocantins. Como norma para esses estágios, o CEE-TO cita medidas adotadas pelo Ministério da Educação (MEC). Em 20 de março, o MEC emitiu a Portaria nº 356, que autoriza, em caráter excepcional, a possibilidade de realizar o estágio curricular em unidades básicas de saúde, unidades de pronto atendimento, rede hospitalar e comunidades a serem especificadas pelo Ministério da Saúde, enquanto durar a situação de emergência de saúde pública decorrente do COVID-19.

De acordo com o MEC, os alunos de Medicina, Farmácia, Fisioterapia e Enfermagem deverão atuar exclusivamente nas áreas de clínica médica, pediatria e saúde coletiva, no apoio às famílias e aos grupos de risco, de acordo com as especificidades do curso. Em todos os casos, os alunos serão supervisionados por docentes e/ou preceptores.

A reitora da UnirG, Ma. Sara Falcão, explica que esse estágio é extracurricular, mas a carga-horária será aproveitada como estágio obrigatório. “O estudante pode optar por ingressar ou não nesse estágio, que é voluntário. Aqueles que estão indo a campo estarão reforçando as equipes que estão atuando no enfrentamento à pandemia do novo Coronavírus. Nesse momento o País precisa de pessoas qualificadas, que estejam dispostas a auxiliar a população que necessita de assistência. A UnirG é uma importante instituição que oferece vários cursos na área da saúde e entende a relevância da contribuição dos nossos acadêmicos e professores para a sociedade”, explica a reitora.

Os alunos de Fisioterapia receberam capacitação com a enfermeira Sílvia Helena, que atua o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU) em Brasília (DF). Ao longo do treinamento foram repassadas orientações sobre a correta utilização dos Equipamentos de Proteção Individuais, além de informações sobre formas de contágio e prevenção. Já os acadêmicos de Medicina participarem de capacitação com o médico Dr. Diego Agnolin.

Os estudantes que não manifestarem o desejo de participar desse estágio, poderão cumprir essas atividades normalmente, assim que as aulas presenciais forem reestabelecidas.