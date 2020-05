Estudante de medicina é presa por tráfico de drogas em Gurupi

A Polícia Civil do Tocantins, por meio da 8ª Divisão Especializada de Repressão ao Crime Organizado (DEIC – Gurupi), deflagrou na manhã desta sexta-feira, 22, nas cidades de Formoso do Araguaia, Peixe e Gurupi, uma operação de combate ao tráfico de drogas.

Da redação

Até o início desta manhã, cinco pessoas haviam sido presas, e na tarde desta sexta-feira, outra suspeita foi capturada pela polícia. A estudante de medicina foi autuada em flagrante por tráfico de drogas. Ela confessou a prática do comércio ilícito de drogas, dizendo inclusive que o dinheiro era oriundo da atividade criminosa.

Além das prisões a polícia realizou cinco cumprimento de cinco mandados de buscas domiciliares. Sendo apreendidos aparelhos celulares, uma quantia em dinheiro, droga e balança de precisão. Durante cumprimento de mandado de busca domiciliar na casa da estudante, no setor Jardim Boulevard, a polícia encontrou em poder dela, nove micro-pontos de LSD, R$ 205,00 em espécie e um aparelho celular.

Conforme o delegado titular da DEIC – Gurupi, Rafael Falcão, os suspeitos estavam sendo investigados após ficar comprovado o envolvimento deles com outro traficante de Gurupi, preso há cerca de 30 dias. O delegado explicou que o primeiro traficante preso seria o fornecedor de entorpecentes vendidos pelos investigados capturados nesta sexta-feira. A operação contou com o apoio da 3ª Divisão Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP – Gurupi), da 94ª Delegacia de Polícia (Peixe) e da 84ª Delegacia de Polícia (Formoso do Araguaia).

Os suspeitos serão encaminhados para a Casa de Prisão Provisória de Gurupi e ficarão à disposição da Justiça.