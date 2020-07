“Estou isolando e evitando tratar sobre o cenário político em Peixe”, diz o prefeito José Augusto

Prefeito declarou que está focado neste momento em atuar no combate ao Covid-19 no município.

Por Régis Caio

A declaração do prefeito foi durante entrevista na Nova FM, o prefeito disse que no momento está mantendo concentrar-se no trabalho preventivo contra a covid-19 na cidade.

“Todos sabem que sou pré-candidato, vou disputar a reeleição, mas por enquanto estou evitando falar sobre o cenário político aqui em Peixe. Já temos nossos partidos que estarão do nosso lado, nossos pré-candidatos a vereadores, só que o foco agora é combater esta pandemia, quando for no momento certo estaremos nos manifestando”, disse o prefeito.