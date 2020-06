Estelionatários são presos em Gurupi após fazerem compras utilizando dados de uma mulher do estado de SP

Por volta do meio dia desta quinta-feira, 25, a Polícia Civil do Tocantins, através da 12ª Central de Atendimento da Polícia Civil de Gurupi prendeu em flagrante dois homens pelos crimes de estelionato, uso de documento falso e falsidade ideológica. Um deles estava em posse de drogas para consumo pessoal.

Da Redação

Também integraram a operação a 86ª Delegacia de Polícia (Gurupi) e a 89ª Delegacia de Polícia (Gurupi).

Segundo o delegado responsável, Elizeu Maciel da Silva, os suspeitos fizeram compras no valor de R$ 1.400, no site de um supermercado de Gurupi, utilizando o nome de uma mulher do estado de São Paulo. Sendo que os produtos eram principalmente bebidas alcoólicas. A vítima não sabia do uso de seus dados para a prática criminosa. O crime foi identificado pelo sistema antifraude do site do Supermercado.

Conforme o delegado, as prisões ocorreram no local de trabalho de um dos homens e na residência do outro suspeito, no momento da entrega dos produtos. Duas equipes da Polícia Civil foram designadas para efetuar as prisões.

Os suspeitos foram encaminhados para a Casa de Prisão Provisória de Gurupi e estão à disposição do Poder Judiciário.