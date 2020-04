Estado | Suspensão das aulas e jornada reduzida dos servidores são prorrogadas até 29 de maio no Tocantins

Após deliberação do Comitê de Crise para Prevenção da Covid-19 nesta segunda-feira, 27, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, assinou decreto prorrogando a suspensão das aulas e a jornada reduzida de 6 horas dos servidores públicos estaduais, além de recomendar o uso de máscaras de proteção facial, sempre que houver a necessidade de sair de casa. O documento será publicado na edição do Diário Oficial do Estado desta segunda-feira, 27.

por Redação

Com a decisão, as aulas, tanto em estabelecimentos públicos como privados, como escolas e universidades, continuam suspensas até o dia 29 de maio. “Durante este período, estamos reestruturando nossas escolas para que possam retomar as atividades da forma mais segura possível, seguindo as recomendações propostas pela Secretaria de Estado da Saúde, com base no Ministério da Saúde”, complementou.

A secretária de Estado da Educação, Juventude e Esportes, Adriana Aguiar, enfatizou que o órgão está se antecipando para a volta às aulas e propondo medidas para melhor atender às famílias e aos estudantes.

“A possibilidade de um retorno às aulas vai levar em consideração os dados técnicos da Saúde. Caso haja o retorno, é importante salientar que ele será executado seguindo algumas condicionantes como: a higienização das unidades escolares, as desinfecção das 499 estruturas que temos hoje; a aquisição de Equipamentos de Proteção Individual [EPI’s] para os servidores e alunos; o aumento do número de transportes; a confecção de material gráfico de suporte, no caso de atividades extracurriculares; a reorganização de espaços escolares para manter uma distância mínima necessária, na qual as alternativas estão sendo avaliadas; e a redistribuição dos alunos entre os horários disponíveis para que haja um equilíbrio e evite superlotação”, explicou a Secretária.

Jornada de Trabalho Reduzida

Além da suspensão das aulas, o governador Mauro Carlesse também prorrogou até o dia 29 de maio a jornada reduzida de 6 horas dos servidores públicos do Poder Executivo Estadual. Com isso, o horário de trabalho segue das 8 às 14 horas, podendo os responsáveis pelos órgãos estabelecerem jornadas alternativas no turno da tarde, a fim de evitar aglomerações.

“Se os filhos estão fora da escola, eles estão isolados em casa. Grande parte é menor de idade e também não tem com quem ficar. Então, devemos ver a situação dos pais também e flexibilizar as suas rotinas até que possamos oferecer a segurança necessária para que seus filhos voltem às escolas”, garantiu o governador Mauro Carlesse.

Recomendação para o uso de máscaras

Sobre a recomendação para o uso de máscaras, o secretário da Casa Civil, Rolf Vidal, esclareceu que a decisão é uma forma de orientar sobre a importância do uso da etiqueta respiratória durante a pandemia. “Não é um modelo impositivo e nem uma questão de multar as pessoas, é somente para ressaltar este equipamento como essencial na conservação do estado de saúde de cada um”, concluiu.