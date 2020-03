“Esse legado será de vocês moradores” diz Gutierres Torquato sobre UBS do Campo Belo Avalie esse post Avalie esse post

Na noite desta quinta-feira (05) foi inaugurada a Unidade Básica de Saúde (UBS) Francisco Nogueira Lima, localizada no bairro Campo Belo.

Por Régis Caio

“Aqui há uma grande quantidade de moradores e precisava desta unidade. Ela é totalmente estruturada com investimentos que vai melhorar ainda mais a comodidade do cidadão do Campo Belo e este legado será de vocês moradores. A gestão do prefeito Laurez Moreira tem investindo muito em saúde”, disse o Secretário Municipal de Saúde Gutierres Torquato durante a inauguração.

Veja a entrevista

A UBS leva o nome do ex-vereador de Gurupi, Francisco Nogueira Lima, o professor Nogueirinha. O empreendimento é fruto de uma emenda da ex-deputada Josi Nunes.

Durante discurso o prefeito de Gurupi Laurez Moreira (PSDB) disse que a unidade já estará funcionando nesta sexta-feira (06) atendendo a comunidade do bairro. “Os moradores podem ficar tranquilo que os atendimentos já começarão nesta sexta. Nós temos a preocupação de valorizar a saúde no nosso mandato”, declarou.