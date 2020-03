“Essa senhora que eu ajudei a colocar na cadeira de Palmas é uma ingrata”, desabafa Ataídes sobre Cinthia 1 (20%) 1 vote (20%)vote

Para o Portal Atitude o ex-senador, Ataídes Oliveira (PSDB) desabafou sua mágoa com a prefeita de Palmas Cinthia Ribeiro (PSDB) após o episódio sobre a Executiva Nacional do PSDB que aprovou, por unanimidade, o parecer do Conselho de Ética favorável à intervenção no diretório estadual do partido no Tocantins.

Por Régis Caio

A polêmica envolvendo o PSDB no Tocantins se alastra após a Executiva Nacional do partido aprovar por unanimidade o parecer do Conselho de Ética favorável à intervenção no diretório estadual do partido no estado. Em reunião nesta quarta-feira (04), a direção nacional também nomeou a comissão que vai atuar no estado. Os prefeitos de Gurupi Laurez Moreira, de Palmas, Cinthia Ribeiro e os deputados Olyntho e Luana Ribeiro e fazem parte da comissão que vai atuar no estado.

O ex-senador Ataídes de Oliveira, presidente da sigla no estado, declarou ao Portal Atitude que a Prefeita Cinthia Ribeiro é uma ingrata.

“Sem nenhum pressuposto legal, eles pediram uma intervenção, pois queriam dar o direito a ela da reeleição e o problema é que a Luana Ribeiro (PSDB) queria ser candidata e eu declarei que sendo duas candidatas teria que ter prévia e por causa disso eles fizeram a intervenção aqui, usando subterfúgio. Nós vamos judicializar e vamos ver o que a justiça decide”, disse Ataídes.