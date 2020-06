Especial Fusca: Gurupienses apaixonados pelo veículo relatam histórias

A semana é dedicada ao carro mais popular do mundo: O Fusca. Nesta última segunda-feira, 22, foi comemorado o dia mundial deste veículo. O Portal Atitude ouviu histórias e relatos de gurupienses apaixonados por este histórico automóvel.

Por Régis Caio

No dia 22 de junho de 1934, foi assinado o contrato com Ferdinand Porsche para que produzisse um carro robusto, compacto e acessível. Esse foi o começo da história do nosso conhecido Fusca. Por isso, o dia 22 de junho, é um dia de recordar e comemorar esse ícone que revolucionou a história automobilística.

Quem nunca teve ou que nunca andou em um fusca? “O queridinho do Brasil” tem inúmeras histórias para serem contadas. Com ele não tem tempo ruim, encara qualquer estrada e é raro ir para oficina.

Relato histórico

Conhecedor da história de Gurupi, Jonas Barros relembra que o Fusca fez parte da vida do ex-vereador e ex-prefeito de Gurupi, Adão Ferreira. “Ele só teve um carro e era um fusca de cor branca, rodava nele por toda Gurupi. Ele amava este automóvel”, diz.

Paixão pelo Fusca

Em Gurupi podemos encontrar também admiradores e colecionadores do fusquinha. Pessoas apaixonadas pelo carro. O apresentador Jair Inocêncio possui uma coleção de carros antigos, dentre eles está o seu xodó, um Fusca de 1973. Ele conta que foi muito difícil para encontrar seu último “brinquedo”.

“Eu tenho outros fuscas, porém o meu xodó é este branquinho de 1973. Estou com ele há dois anos e foi difícil para poder comprá-lo, pois o fusca hoje está muito valorizado, o preço dele de mercado atualmente custa o mesmo valor de uma carro novo popular”.

“Ele é a alegria das crianças lá de casa e já fiz várias viagens em família, inclusive estava programando uma viagem este ano, porém com a pandemia tive que adiar o plano”, conta.

O servidor público Jefleson Tavares também é outro apaixonado pelo fusca. Na garagem de sua casa está um clássico modelo de cor vermelha de 1975. “Me amarro bastante neste carro, estou com ele há cinco anos e é um hobby ter o veículo, amo demais”.

A servidora pública Elizabeth Pereira Dias é outra fã do carro, que inclusive faz sucesso nas redes sociais e por onde passa pelas ruas de Gurupi. Ela tem um fusca de cor rosa, chamado Penélope Charmosa.

“Comprei ele em 2016 na cidade de Anápolis-GO e desde então é o meu carro favorito o meu xodó, sou apaixonada pela minha Penélope. Por onde passo com ele muita gente quer tirar fotos e fazer um registro do carro”.

Fusca Cross

Em Gurupi, há também os amantes do Fusca Cross, modalidade de alta velocidade em que o veículo é a principal atração. Os empresários de Gurupi, Arimar Linhales e César Augusto são especialistas nesta competição esportiva.

Com frequência os dois estão disputando campeonatos pelo estado. Por onde passam o público vai ao delírio com as manobras que os fusquinhas proporcionam no terrão.

Queridinho com a mesma cara

O Fusca é o carro mais vendido no mundo com o número recorde de 21.529.464 unidades produzidas, sempre mantendo basicamente o mesmo projeto inicial de Ferdinand Porsche. O modelo só perde seu posto de veículo produzido por mais tempo para a Volkswagen Kombi.

Produção no Brasil

No Brasil, a primeira unidade do carro montada foi lançada no dia 3 de janeiro de 1959 com o nome oficial Sedan. De acordo com informações da Volkswagen, naquele ano foram vendidas 8.406 unidades de Fusca.

“