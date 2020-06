Escolas Municipais | Governador solicita às prefeituras informações sobre quantitativo de famílias que serão beneficiadas com kits de alimentos

Governo solicitou às prefeituras informações sobre quantitativo de famílias que serão beneficiadas e apoio dos diretores de escolas municipais na entrega dos kits de alimentos

por Vania Machado

Em ofício direcionado a todas às prefeituras, o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse, comunica que o Estado ajudará os municípios nesse momento difícil da economia, agravada pela pandemia da Covid-19, com a distribuição de kits de alimentos para as famílias dos alunos das redes municipais de ensino.

No mesmo documento, o governador Mauro Carlesse solicita que os prefeitos enviem o quantitativo de alunos, por escola, que compõem a rede municipal de cada cidade e o número de famílias correspondentes a esse quantitativo de alunos.

“Assim que tivermos em mãos esse número de alunos das redes municipais e suas respectivas famílias, vamos definir a logística de entrega de forma que nenhuma família fique sem o kit de alimento. Eu fico muito feliz de poder colaborar e ajudar tantos pais e mães de famílias que estão passando por dificuldades”, ressalta o Governador.

O Chefe do Executivo Estadual reforça que desde o início da pandemia, o Governo do Tocantins adotou a doação de kits de alimentos como forma de suprir a necessidade momentânea de diversas famílias. “Já beneficiamos mototaxistas, músicos, autônomos; já entregamos para os alunos da Rede Estadual de Ensino e agora queremos ajudar nossos prefeitos, porque sabemos que eles têm dificuldades de fazer este trabalho nos municípios. Vamos começar por Araguaína já nesta sexta, 19, e dentro de uns dez dias acredito que tenhamos concluído essas entregas lá em Araguaína e, em breve, iniciaremos nas demais localidades”, complementou.

Ainda conforme o documento, a Secretaria de Estado da Educação, Juventude e Esporte (Seduc) será responsável por definir a logística de entrega. O Governo do Tocantins também está solicitando aos municípios o apoio dos diretores das escolas municipais na entrega dos alimentos.

A decisão de doar kits de alimentos para os alunos das redes municipais foi anunciada primeiramente em reunião com prefeitos na manhã da última segunda-feira, 15, no Palácio Araguaia. A reunião contou com as presenças do deputado federal Carlos Gaguim, do senador Eduardo Gomes (por telefone), e dos prefeitos de Piraquê, Eduardo Sobrinho; de Augustinópolis, Júlio Oliveira; de Peixe, José Augusto; e de Silvanópolis, Gernivon Adão.

A notícia foi recebida com alegria pelos gestores, que reforçaram seus agradecimentos ao Governo do Tocantins.

“Nós ficamos muito felizes, já repassei aos prefeitos do Estado todo e certamente vai atender as necessidades de muitas pessoas que estão passando dificuldade nesse momento de pandemia”, ressaltou o presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM) e prefeito de Pedro Afonso, Jairo Mariano.