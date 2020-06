Entrega de máquinas às prefeituras terá participação do Ministro do Desenvolvimento Regional

Após confusão entre parlamentares da Bancada Federal, Governo do Tocantins e prefeitos, nesta segunda-feira, 15, chegou-se a um acordo para entrega dos maquinários aos prefeitos numa cerimônia que contará com a presença do ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho.

Por Wesley Silas

Conforme Informações de uma nota assinada em conjunto por prefeitos que fazem parte da ATM, parlamentares da Bancada Federal e do Governo do Tocantins ficou definido que as máquinas serão entregues no dia 29 de junho.

“Ficou definido que no próximo dia 29 de junho, o ministro do Desenvolvimento Regional, Rogério Marinho (que participou da reunião por telefone) virá a Palmas

para a entrega oficial dos equipamentos ao Governo do Estado. A partir desta data, o maquinário será disponibilizado para a prestação de serviços nos Municípios”, explica.

Ao todo foram adquiridas pelo Governo do Tocantins 231 máquinas pesadas. O valor do investimento é de mais de R$ 60,5 milhões, oriundos de emenda coletiva da bancada do Tocantins no Congresso Nacional (legislatura 2015/2018). Com os recursos foram adquiridas 139 retroescavadeiras sobre rodas (mais de R$ 33,7 milhões), 80 pás carregadeiras sobre rodas (mais de R$ 21,9 milhões) e 12 escavadeiras hidráulicas com esteira (mais de R$ 4,7 milhões investidos).

Os recursos foram liberados através da Superintendência do Desenvolvimento da Amazônia (Sudam), vinculada ao Ministério do Desenvolvimento Regional (MDR), e o processo licitatório foi conduzido pela Agência Tocantinense de Transportes e Obras (Ageto)

Nota Conjunta

Data: 15/06/2020

Assunto: Entrega de máquinas pelo Governo do Tocantins aos Municípios

Em reunião realizada na manhã desta segunda-feira, 15, entre o governador do Estado do Tocantins, Mauro Carlesse; o senador Eduardo Gomes (por telefone); o deputado federal Carlos Gaguim; O presidente da Associação Tocantinense de Municípios (ATM), Jairo Mariano. E ainda, os prefeitos Eduardo Sobrinho, de Piraqu; Genivon Adão, de Silvanópolis; Julio Oliveira, de Augustinópolis; e José Augusto, de Peixe.

E ainda, os secretários da Casa Civil, Rolf Vidal; o procurador

geral do Estado, Nivair Borges, e o secretário de Assuntos Parlamentares, José

Humberto Pereira, foi discutida programação de entrega das máquinas adquiridas junto ao Governo Federal, através de recursos destinados pela Bancada Federal do Tocantins.

