Entre no 1xBet e aposte numa caixa com uma probabilidade elevada

Chris Mannix, jornalista da prestigiada revista Sports Illustrated, partilhou com o público a sua visão sobre a data da luta entre José Carlos Ramirez e Victor Postol. A luta pelo título de “Campeão do Mundo” no primeiro meio-termo de peso médio deverá ter lugar em meados de Julho. Registe-se no site do agente de apostas 1xBet, para apostar no seu favorito. É provável que a luta pelo título tenha lugar nos Estados Unidos, mas a localização exacta ainda é desconhecida.

por Redação

O americano é considerado um dos favoritos da batalha que se aproxima. As suas estatísticas podem ser invejadas por absolutamente qualquer pugilista:

25 vitórias;

0 derrotas;

17 vitórias por nocaute.

O veterano ucraniano é certamente um lutador mais experiente. Victor tem 31 vitórias por sua conta, 12 das quais foram ganhas por nocaute. No entanto, o Postol perdeu duas vezes na sua carreira. Nas suas últimas entrevistas, afirmou que estava totalmente preparado para o combate. O ucraniano acredita que a preparação certa o ajudará a derrotar José Carlos Ramirez.

O americano terá a vantagem de ter paredes de casa, mas Victor não está habituado ao boxe nos EUA, uma vez que passou a maior parte da sua carreira aqui. O site do agente de apostas 1xBet é possível não só prever o vencedor desta luta, mas também ganhar com outros resultados, por exemplo, em que round a luta terminará ou o vencedor será determinado pela decisão dos juízes.

