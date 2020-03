Energisa informa queda de 48% no número de reclamações no Procon-TO Avalie esse post Avalie esse post

A Energisa divulgou uma nota após reportagem publicada no Portal Atitude sobre as empresas com maiores índices de reclamações no Procon do Tocantins.

Da Redação

A reportagem mostra dados estatísticos do Procon do Tocantins sobre as empresas com maiores índices de reclamações de clientes. “A empresa reforça que nos últimos dois anos registrou queda de 48% no número de reclamações no Procon”, informou.

Confira a nota na íntegra

A Energisa informa que tem trabalhado para estar cada vez mais próxima do seu cliente, tanto que neste ano foi eleita, pelos consumidores, como a melhor distribuidora de energia da região Norte do Brasil. A concessionária se destaca pelo diálogo aberto e pela facilidade de acesso, com diversas ferramentas à disposição dos clientes.

A empresa reforça que nos últimos dois anos registrou queda de 48% no número de reclamações no Procon. Além disso, a Energisa tem mais de 600 mil clientes, número muito superior às demais empresas do estado e, mesmo assim, apenas 3% do total de atendimentos registrados no Procon, em 2019, referem-se à empresa.