Energisa abre vaga para auxiliar Comercial em Paranã (TO) Avalie esse post Avalie esse post

A Energisa está com vaga aberta para auxiliar Comercial em Paranã, no sudeste do Tocantins. Os interessados devem se candidatar pela plataforma de seleção do Grupo Energisa, no endereço: https://jobs.kenoby.com/grupoenergisa. O prazo para seleção é até o dia 24/12.

Da Redação

O profissional é responsável pela leitura dos medidores de energia elétrica, de acordo com o calendário estabelecido; entregar as faturas de energia no prazo e nos endereços corretos; entregar cartas, avisos e/ou outros documentos; identificar fraudes, auto religações ou outros procedimentos irregulares, entre outros.

Para se candidatar a vaga é preciso ter ensino médio completo, Carteira Nacional de Habilitação A, além de estar alinhado com a cultura e os valores da empresa.

Energisa Tocantins

A Energisa Tocantins é considerada umas das melhores empresas para se trabalhar no Brasil. Este ano, recebeu um dos mais importantes reconhecimentos do mundo empresarial: o prêmio Great Place To Work. Com 87% de satisfação dos colaboradores, tornou-se a primeira empresa do estado a receber o prêmio, alcançando o 65º lugar, entre as 150 melhores do ranking.

Em 2019, a distribuidora foi tricampeã do Prêmio Abradee, concedido pela Associação Brasileira de Distribuidores de Energia Elétrica, vencendo como a melhor empresa da região Norte/Centro-Oeste com mais de 500 mil clientes. A Energisa também ficou em primeiro lugar no Índice de Satisfação Geral (ISG) do Índice Abradee de Qualidade Percebida, também no grupo de distribuidoras com mais de 500 mil consumidores. Além disso, ganhou em duas categorias do Índice Aneel de Satisfação do Consumidor (IASC) 2018: Melhor Distribuidora de Energia da Região Norte e Maior crescimento no ranking de satisfação do consumidor no país.

Grupo Energisa

Com 114 anos de história, o Grupo Energisa é o 5º maior em distribuição de energia elétrica. Uma das primeiras empresas a abrir capital no Brasil, a companhia controla 11 distribuidoras em Minas Gerais, Paraíba, Rio de Janeiro, Sergipe, Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Tocantins, São Paulo, Paraná, Rondônia e Acre. O Grupo atende a 7,8 milhões de clientes (o que representa uma população atendida de quase 20 milhões de pessoas) em 862 municípios em todas as regiões do Brasil. Com receita líquida anual de R$ 15,8 bilhões (ano 2018), o grupo gera aproximadamente 19 mil empregos diretos e indiretos.

Com a missão de transformar energia em conforto, desenvolvimento e oportunidades de forma sustentável, responsável e ética, a Energisa atua com um portfólio diversificado que engloba distribuição, geração, transmissão, energias renováveis, serviços para o setor elétrico (Energisa Soluções), serviços especializados de Call Center (Multi Energisa), comercialização de energia (Energisa Comercializadora) e soluções em energia distribuída (Alsol).

Canais de atendimento

• Aplicativo Energisa On (disponível para iOS, Android e Windows Phone)

• www.energisa.com.br

• www.facebook.com/energisa

• Agências de atendimento presencial

• Call center – 0800 721 3330

• Ouvidoria – 0800 646 1196