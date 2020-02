Encontro do PROS mostra entusiasmo de Josi Nunes em retornar à política, divisão entre pré-candidatos a prefeito e esvaziamento do MDB Avalie esse post Avalie esse post

Vários acontecimento marcaram o encontro do Republicano da Ordem Social (PROS) que contou com a presença do presidente da sigla, deputado Júnior Geo e da ex-deputada Josi Nunes e lideranças de outros partidos como ex-vice-prefeita Goiaciara Cruz (PSD), prefeito Laurez Moreira (PSDB), os pré-candidatos a prefeito Adailton Fonseca (PL) e Sargento Jenilson (PRTB) e falas da ex-aliada, Josi Nunes que ignorou a ausência do pré-candidato a prefeito Edinho Fernandes (PROS). “Por encontrar a falta de apoio dentro do partido tenho optado em me desfiliar”, disse Edinho.

por Wesley Silas

Em evento do PROS ocorrido no início da noite da sexta-feira, 07, na Câmara de Vereadores de Gurupi, foi reeleito o vereador Zezinho da Lafiche à presidência da comissão provisória da sigla numa cerimônia marcada por vários acontecimentos e simbolismos sobre o andamento do processo eleitoral deste ano e de 2022.

Estou empolgada, disse Josi Nunes

Um dos discursos mais esperado foi o da ex-deputado e ex-presidente do PROS no Tocantins, Josi Nunes (PROS), cargo que passou a ser ocupado pelo deputado Júnior Geo, após sua derrota nas eleições de 2018. Ao Portal Atitude, Josi Nunes foi firme ao afirmar que não irá disputar cargos nas eleições deste ano, mas trabalha para fortalecer para ocupar espaço nas eleições de 2022. Segundo ela, neste momento não há nenhuma possibilidade dela sair candidata a prefeita, pois encontra-se focada na carreira docente na UnirG, investindo em cursos de aperfeiçoamento profissional em psicologia.

“Gente estou empolgada e quero e quero poder colaborar como sempre, desde o meu pai Jacinto Nunes como foi Goiaciara e tanto outros. Nós temos uma marca na história política de Gurupi e não é porque o povo nos mandou de volta para casa, e o povo é sábio, que vamos nos abater. Não, eu aceitei tranquilamente o resultado das últimas eleições”, disse a deputada em discurso em que ela finalizou ignorando a presença do prefeito Laurez e citou a frase do discurso de Martin Luther King: “O que me preocupa não é o grito dos maus, mas o silêncio dos bons”.

Edinho fora do PROS

O ex-presidente da ATS e suplente de deputado, Edinho Fernandes (PRO), mesmo não estando presente no evento não foi lembrado pelos líderes do partido que o ignoraram/boicotaram e citaram apenas o nome do vereador Zezinho da Lafiche como única alternativa como pré-candidato e prefeito de Gurupi, enquanto Lafiche não escondeu que o plano B seria seguido com o nome indicação pelo prefeito Laurez.

“Já manifestei o meu desejo de desfiliação durante duas reuniões que eu tive com o presidente estadual do PRO, deputado Júnior Geo, sem a perda da minha suplência. Isso é porque o meu projeto é de ser candidato a prefeito de Gurupi, mas encontro resistência por parte da liderança municipal do partido {Zezinho da Lafiche] que insiste em uma candidatura de uma pessoa [Josi Nunes] que vem afirmando veementemente que não será candidata. Eu preciso trabalhar esta minha pré-candidatura e, consequentemente vir a ser candidato e eu não estou tendo esta liberdade dentro do partido porque insiste em outro nome e queria que entendessem o meu lado. […] Por encontrar a falta de apoio dentro do partido tenho optado em me desfiliar”, declarou Edinho ao Portal Atitude.

Segundo Edinho, o partido que ele tem mais afinidade para se filiar é o Aliança pelo Brasil que encontra-se em processo de se transformar em partido pelo grupo do presidente Jair Bolsonaro.

“Se o Aliança pelo Brasil estiver sido criado até o prazo final de filiação, 04 de abril, tudo caminha para eu ir para lá, até por conta das ideologias que são parecidas com as minhas e lei me permite esta mudança sem a perca da suplência”, disse Edinho.

Laurez, Dimas para governo e apoio à candidatura de Josi Nunes em 2020

Um dos momentos que marcou a presença do deputado professor Júnior Geo foi uma conversa de meia hora com o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, que foi confiado para sair do ninho tucano para se filiar no PROS.

“A conversa que tivemos foi de que dois candidatos fortes existiriam como opção para 2022, sendo eles o Laurez [prefeito de Gurupi] e o Dimas [prefeito de Araguaína]. O meu apoio ocorreria caso a Josi também o fizesse, ou seja, a proposta ao Laurez seria a Josi candidata a prefeita em Gurupi com apoio do Laurez e ele nosso candidato natural para 2022 pelo PROS”, disse Júnior Geo ao Portal Atitude.

Esvaziamento do MDB

Lideranças tradicionais do MDB de Gurupi ligadas a Josi Nunes e a Edinho Fernandes informaram ao Portal Atitude que nos próximos dias haverá grande número de desfiliação do MDB em Gurupi.

“A debandada do MDB vai ultrapassar 100 pessoas e isso não aconteceu antes porque não teve tempo após os lideres municipais do MDB saírem para o PROS em 2018, quando tiraram a Joelma e colocaram o Walter Júnior. Em seguida começou a eleição suplementar e depois eleições ordinárias e não teve tempo de trabalhar com as desfiliações. Agora, vamos trabalhar para tirar as pessoas que são ligadas a nós e só vai ficar no MDB os apaixonados como o Paulo Ribeiro e os que o Walter Júnior está levando para o partido, o restante da turma está saindo”, disse uma filiada ao MDB.