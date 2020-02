Encontro do Podemos | Alan Barbiero propõe construir um novo caminho e desafia percorrer toda Palmas com projeto Ouvindo a cidade Avalie esse post Avalie esse post

Alan Barbiero foi apresentado como o pré-candidato à Prefeito de Palmas pelo Podemos, durante encontro estadual do partido realizado na tarde desta quinta-feria (20) no auditório da Assembleia Legislativa em Palmas. Em seu discurso, Alan destacou da necessidade de Palmas ter uma gestão de ações inclusivas e humanizadas, despertando em cada palmense o sentimento de pertencimento da cidade.

por Redação

“Temos que unir toda cidade, fazendo com que as pessoas sejam as protagonistas do desenvolvimento da cidade. Nós podemos construir um novo caminho para a mais nova capital do Brasil”, reforçou Alan Barbiero.

O pré-candidato pelo Podemos a prefeito de Palmas apontou setores da gestão pública municipal que apresentam problemas. Alan Barbiero salientou que a saúde e a educação precisam ser pensadas de maneira integral, que a cidade necessita de um projeto de desenvolvimento econômico que incentive a cultura empreendedora e fortaleça o setor produtivo por meio da iniciativa privada e promover ações sociais que atendam de fato e com qualidade quem mais precisa.

Ouvindo a nossa cidade

Alan Barbiero também falou de um projeto inovador que implantartá em Palmas, por meio do Podemos, que percorrerá toda cidade ouvindo as pessoas sobre os problemas que elas enfrentam no dia a dia da cidade e as sugestões de todos para elaborar um plano de governo que tenha a participação direta da população.

“Vamos percorrer toda a cidade conversando com a nossa gente para que possamos construir um projeto que tenha a cara do palmense, que atenda de fato as necessidades da população e que faça da nossa cidade um lugar melhor para se viver”, completou.

O projeto “Ouvindo nossa cidade” será lançado no próximo dia 19 de março e realizará cerca de 50 reuniões em todos os setores e bairros de Palmas, coletando informações que servirão de sustentação para a elaboração de um Plano de Governo Participativo que será apresentado para a cidade. O projeto também terá a contribuição de entidades de classe, setores empresariais e sindicais e organizações sociais na construção das propostas para o futuro de Palmas.

Lideranças políticas

O presidente regional do Podemos, o prefeito de Araguaína, Ronaldo Dimas, falou que Alan tem todo seu apoio como pré-candidato da Capital. “Alan o Podemos está com você, para que faça de Palmas uma das melhores cidades para se viver”, disse Dimas.

Outra liderança presente, o deputado federal Eli Borges (SD), elogiou a competência de Alan Barbiero e disse que é um dos mais preparados para administrar Palmas. “Você tem o meu respeito e a minha admiração. Tenho certeza que é um nome forte para a eleição de Palmas”, disse Eli Borges.

O deputado federal Tiago Dimas (SD) também ressaltou a competência de Alan Barbiero e reafirmou que ele está pronto trazer o progresso para Palmas.

Também estiveram presentes na reunião o deputado estadual e presidente do Cidadania no Estado, Eduardo do Dertins, a deputada estadual e presidente metropolitana do PSDB de Palmas, Luana Ribeiro (PSDB) e os deputados estaduais Elenil da Penha (PMDB) e José Rérisson (Podemos). Ao final, o deputado estadual e presidente do PROS no Tocantins, Junior Geo, também compareceu. A presidente metropolitana do PCdoB, Germana Pires, o vereador Tiago Andrino, além de representantes do PSDC e lideranças de todo o Estado também estiveram presentes no evento.