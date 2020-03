Enchente no Bico | 25 famílias desabrigadas no município de Xambioá recebem apoio

A enchente dos rios que atravessam o município de Xambioá provocou estragos em algumas regiões e está sendo enfrentada com o Plano de Atendimento aos atingidos pela cheia dos Rios Corda (região do Corda e Assentamento Limeira) e Lontra (Assentamento Grota de Lajes), com apoio constante da Prefeitura de Xambioá, que está realizando ações de apoio aos moradores das regiões alagadas distribuindo cestas básicas, água potável e cadastramento das vulnerabilidades.

por Redação

Neste sábado, 22, a prefeita de Xambioá, Patrícia Evelin, vistoriou a situação.

“Nós visitamos 19 famílias no Projeto de Assentamento Grota de Lajes e 6 famílias na região do Corda, que são as mais atingidas. Encontramos uma situação muito difícil, algumas já estão desabrigadas morando em condições improvisadas. Levamos alimentos, água potável e oferecemos local seguro para se instalarem, além de informar sobre a pandemia por coronavírus. A maioria decidiu ficar junto de seus pertences, mas nossa expectativa é que a situação se resolva em breve porque o rio começou a baixar ”, disse a prefeita frisando que a ajuda continua até que tudo esteja normalizado.

Acompanharam a ação o secretário Municipal de Assistência Social, Chardison Aguiar; o coordenador da Defesa Civil, Paulo Edson Martins; Tenente Hernandes, do Corpo de Bombeiros; além de servidores das Secretarias de Meio Ambiente e da Saúde.