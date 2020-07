Empresas tocantinenses começam a receber empréstimo do Pronampe pelo BB

Sebrae atuará apoiando os empresários na gestão financeira de suas empresas.

por Redação

Os empresários contemplados pelo crédito do Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte (Pronampe), por meio do Banco do Brasil (BB) vão receber do Sebrae a assistência para auxiliar na gestão financeira dos seus negócios. Duas empresas de Palmas já foram beneficiadas com o empréstimo.

Francisco Alves, da Tempos Consultoria Contábil e o casal Paulo Fernandes Júnior e Eliza Fernandes, da Imobiliária Sonhar foram os primeiros contemplados, que assinaram na manhã desta quinta-feira, 02, no Banco do Brasil, o contrato PRONAMPE e o termo de autorização para que o Sebrae possa começar a realizar a assistência financeira em suas empresas.

Segundo o empresário Paulo Fernandes Júnior, sua imobiliária sofreu com as flexibilizações nos contratos de aluguel em decorrência da pandemia do coronavírus, ocasionando a diminuição de carga horária e redução de colaboradores, afetando, consequentemente, sua receita.

“O crédito do Pronampe vem em boa hora e com o apoio que receberemos do Sebrae, poderemos direcionar esse dinheiro da melhor forma possível, pagando despesas que não conseguimos saldar, bem como fortalecer nosso serviço no mercado”, comenta Paulo.

Já o proprietário da Tempos Consultoria Contábil, Francisco Alves, tem a confiança de que o Sebrae ajudará a gerir esse recurso. “A expectativa é aperfeiçoar o conhecimento para conseguir fazer uma boa gestão desse dinheiro e melhorar a situação financeira do meu negócio”, afirmou.

Para o superintendente do Banco do Brasil no Tocantins, Raul Mohamed, a grande vantagem do Pronampe é justamente a possibilidade de o banco poder encaminhar os clientes diretamente ao Sebrae. “Nós concedemos o crédito, mas a cereja do bolo está na oportunidade que o empresário tem de dirigir-se ao Sebrae, que dará todo o apoio e suporte para auxiliar na gestão deste crédito”, destacou o superintendente.

A diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro, afirmou que a instituição já está pronta para receber os empresários que precisam de crédito. “Estamos com várias soluções que vão ao encontro das necessidades dos pequenos negócios neste momento de crise”, pontuou, a diretora.

“Estamos com o nosso time de especialistas prontos para auxiliar as empresas desde a fase do pré-crédito, que acontece antes mesmo de procurar o banco, bem como depois, com o crédito do PRONAMPE já na conta. Queremos estar ao lado dos empresários e contamos com o apoio das instituições financeiras como o BB neste processo”, comentou o superintendente do Sebrae, Moisés Gomes.

Além do superintendente do BB, Raul Mohamed, o superintendente do Sebrae, Moisés Gomes e a diretora técnica do Sebrae, Eliana Castro, participaram da assinatura do termo de autorização o diretor administrativo financeiro do Sebrae, Jarbas Meurer e o presidente da FACIET, Fabiano do Vale.

Sobre o Pronampe

O Pronampe foi criado pelo governo para facilitar o acesso ao crédito das micro e pequenas empresas durante a pandemia do novo coronavírus. O programa já vinha sendo operado pela Caixa Econômica Federal (CEF), que disponibilizou inicialmente R$ 3 bilhões para as micro e pequenas empresas, e agora também está disponível no Banco do Brasil, que liberou mais de R$ 3,7 bilhões de crédito para atender até 180 mil micro e pequenas empresas em todo o País.

A lei que institui o Pronampe (lei nº 13.999, de 18 de maio de 2020), traz, em seu artigo 2º, inciso 8, que, caso haja autorização por parte das pessoas que contratarem as linhas de crédito no âmbito do Pronampe, o Sebrae receberá os dados cadastrais relativos às operações concedidas, para ofertar a provisão de assistência e ferramentas de gestão às microempresas destinatárias da linha de crédito.