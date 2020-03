Empresas de Apostas Esportivas já Patrocinam o Brasileirão Avalie esse post Avalie esse post

O Brasileirão 2020 vai contar com o patrocínio de empresas de apostas esportivas, que estão investindo pesado na divulgação nacional.

Uma das patrocinadoras da série A do campeonato brasileiro, popularmente chamado de Brasileirão, a 1xBet adquiriu o direito de ter a sua marca exibida nas placas que ficam ao redor do campo, tapetes tridimensionais em todos os jogos e também nas animações de LED que são exibidas nas transmissões ao vivo das partidas na televisão aberta.

A 1xBet é uma conceituada empresa internacional com o know-how de mais de 10 anos atuando no mercado global, se posicionando como um forte parceiro dos eventos esportivos, como meio de promover e desenvolver a indústria de apostas em todo o mundo. Para isso, a sua plataforma online conta com um suporte ao cliente com mais de 30 idiomas disponíveis além de mais de 250 soluções de pagamentos.

Além da parceria com o Brasileirão, eles patrocinaram vários outros campeonatos de grande repercussão global, como Série A do campeonato italiano e a La Liga Media – a primeira divisão do campeonato espanhol. Ou seja, têm bastante renome mundial e por isso são bastante confiáveis.

Fora os campeonatos e grande competições pelo mundo, a 1xBet patrocina um dos maiores times do mundo, o Barcelona de Lionel Messi e companhia, com quem firmaram uma parceria até 30 de junho de 2024, com o valor estimado em algo próximo a 8 milhões de euros.

“Nós estamos convencidos de que este acordo com a 1xBet nos ajudará a continuar crescendo dentro e fora do campo. Este acordo consolida nossa estratégia de expansão global e temos certeza de que ajudará a nos conectar com novos fãs de esportes em todo o mundo”, declarou o membro do conselho do FC Barcelona e chefe da Área Comercial do clube, Josep Pont.

No Brasil o patrocínio de empresas de apostas esportivas também já faz parte da receita de grandes times. Atualmente, apenas 7 das 10 equipes não possuem algum tipo de parceria com sites e empresas de apostas esportivas.

As ações e cotas de patrocínios com os clubes do Brasileirão são os mais diversos possíveis, indo de ativações em campo, interação por meio das redes sociais, promoções, e até mesmo estampando a marca nos uniformes oficiais dos clubes.

O grande investimento das empresas de apostas esportivas no futebol brasileiro tem um motivo, a regulamentação das casas de apostas físicas em todo o Brasil, que passa a valer a partir de março de 2020.

Como meio de atrair novos apostadores, as empresas estão desenvolvendo uma série de estratégias de marketing e investindo em propaganda e publicidade não só no futebol, mas em todos os eventos esportivos de destaque nacional.