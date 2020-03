Empresários e profissionais liberais do Tocantins criam campanha para ajudar o combate ao coronavírus

Verba arrecadada auxiliará de forma geral a população para minimizar impactos econômicos e sociais.

Da Redação

Em tempos de combate ao Coronavírus, a solidariedade também pode ajudar. Pensando nisso um grupo de empresários e profissionais liberais do Tocantins se uniram para uma campanha de arrecadação de verba para aquisição de equipamentos de proteção individual (EPI’s) e para ajudar a população e grupos mais vulneráveis que estejam sendo impactados pela ação e consequência do vírus. O grupo intitulado Força Tarefa Coronavírus Tocantins já conta com mais de 200 pessoas engajadas.

Um grupo de empresários, representando diferentes classes, está à frente da coordenação do projeto que surgiu de forma espontânea e contou com uma adesão muito rápida. “A ideia é arrecadar fundos para apoiar as autoridades com aquisição do que for necessário nesta crise. Muitas demandas estão aparecendo, daí a necessidade de engajamento de todos. Acredito que, como comunidade, sairemos mais fortalecidos desse momento histórico da humanidade. Solidariedade é tudo neste momento”, ressalta o advogado Walter Ohofugi Junior, um dos coordenadores.

A arrecadação acontece tanto diretamente com os empresários envolvidos como online, por meio de uma vaquinha virtual. O projeto já movimenta cerca de R$ 150 mil já recebidos e sendo organizados pela coordenação. Hoje já deve ter uma atualização dos valores já arrecadados, conforme o coordenador do projeto e empresário Fabiano do Vale. “Já contamos com um movimento e adesão muito grande de todos os setores e classes. Precisa ser algo bem feito e organizado para ajudarmos de forma efetiva”, explica. O empresário Luciano Rosa também está à frente do projeto representando classe empresarial.

Na vaquinha virtual, a meta de arrecadação é de R$ 150 mil nos próximos 30 dias. As doações estão abertas a partir de R$ 10 pelo link https://www.catarse.me/coronavirustocantins. Na internet, um grande número de pessoas já está se mobilizando e doando o que pode para a campanha. Influencers, empresários da Capital e representantes de instituições estão envolvidos na campanha.

Ao final da campanha, haverá uma prestação de contas, para que as pessoas saibam como o valor foi empregado. Para ajudar à campanha seguem os dados para doação:

Banco do Brasil

Ag.1505-9

C/c: 66.120-1

Associação Comercial e Industrial de Palmas

CNPJ: 26.747.105/0001-00

Mais Informações

Acesse nossas redes:

Facebook / Instagram

https://www.instagram.com/forcatarefatocorona/

Vaquinha Virtual

https://www.catarse.me/coronavirustocantins

Twitter: https://twitter.com/forcatarefatoc1