Empresários do segmentos de bares e restaurantes de Gurupi buscam alternativas retornar às atividades

Estrangulados pela crise econômica provocada pela pandemia do COVID-19, Empresários do segmento de bares e restaurantes receberam o apoio Presidente do Sindicato de Hotéis Restaurantes, Bares e Similares (Sindhorbs), CDL e ACIG para sensibilizar o Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus autorizar o retorno das atividades em Gurupi.

por Wesley Silas

Com a portas fechadas e ameaças de demissões e falências, os empresários irão apresentar, mais uma vez, na próxima quarta-feira, 22, proposta para convencer Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus autorizar o prefeito de Gurupi, Laurez Moreira, a publicar novo decreto para permitir a reabertura dos restaurantes e bares de Gurupi.

“Estamos pedindo a CDL e ACIG para nos ajudar abrir porque não estamos aguentando mais e vamos que demitir funcionários e essa não é nossa intenção que seria contratando mais para ajudar o nosso país neste momento de crise; mas dá forma que não vamos suportar e teremos que fechar as portas, como já tem alguns colegas fechando”, alertou o empresário do segmento de restaurante Joaquim, ao pedir ajuda do poder público e ao comitê gestor.

A presidente do Sindicato de Hotéis Restaurantes, Bares e Similares (Sindhorbs), Maria Lúcia Dorta Pompeu, defendeu o retorno das atividades do segmento e disse que o segmento que ela representa está preparado para adotar medidas de combate a disseminação do COVID.

“Cada um com sua responsabilidade talvez a gente chegue a um denominador comum e para isso as recomendações de higiene serão seguida como o uso de álcool e gel, luvas e os nosso funcionários estão treinados e orientados para seguir a risco a higienização”, disse a Presidente do Sindicato de Hotéis Restaurantes, Bares e Similares (Sindhorbs), Maria Lúcia Dorta Pompeu.

Os presidentes de Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL), Antônio Batista da Silva – Tony, e o presidente da Associação Comercial e Industrial de Gurupi, Marcelo Dominici, lamentaram a retirada das duas entidades do Comitê Gestor de prevenção ao coronavírus. Garantiram que irão mais uma vez buscar sensibilizar as autoridades sobre o problema enfrentado pelo empresários. Eles também lembraram os exemplos das prefeituras de Paraíso do Tocantins e Araguaína que publicaram decretos liberando a abertura das portas dos bares e restaurantes com restrições.