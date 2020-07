Empresários de Gurupi recebem capacitação online para manipulação de alimentos

Atividade faz parte da programação da Feira de Negócios Online Gurupi

por Wesley Silas

O Sebrae Tocantins capacitará os empresários inscritos no circuito gastronômico da Feira de Negócios Onilne Gurupi. Com orientações para atendimento de clientes, protocolos de segurança e higiene, cuidados com embalagens e matérias-primas, a oficina de Boas Práticas na Manipulação de Alimentos será aplicada pela plataforma Teams nesta quinta-feira, 09, às 13h30.

De acordo com o analista do Sebrae Tocantins, Liliane Pagliarini, a abordagem a oficina priorizará os protocolos em meio a pandemia, além dos cuidados de recebimento da matéria prima. “Vamos abordar sobre os cuidados que os estabelecimentos precisam ter na hora de entregar os produtos aos clientes e no recebimento do que vem da rua para a cozinha. Também trataremos sobre embalagens, importância dos equipamentos de proteção individual, produtos de sanitização e protocolos de distanciamento para a pandemia”, destacou.

Circuito gastronômico

Até o dia 13 de julho, além de oferecer ao público opções de sobremesas, refeições, petiscos, café da manhã e lanches pela plataforma delivery, as empresas participantes concorrerão a prêmios em dinheiro. A competição é dividida em três categorias: sobremesas em geral, refeição petisco e café da manhã – lanches. Com votação online, a premiação é de até setecentos reais por categoria e será divulgada dois dias após o circuito. São noventa empresas da área da alimentação participando do circuito gastronômico do Online Gurupi com apenas um prato por segmento.

Acesso e período da Feira Online

O Feira de Negócios Online Gurupi está sendo transmitida pelo canal do Mais Delivery Gurupi nas redes sociais (Instagram e Youtube). Todo o conteúdo da feira poderá ser acessado pelo celular, tablet ou computador. A comercialização de produtos está sendo realizada através de plataforma de vendas online e as entregas via delivery.

O evento tem a realização do aplicativo Mais Delivery, pela Associação Comercial e Industrial de Gurupi e Câmara de Dirigentes Lojistas de Gurupi. O Online Gurupi – A Sua Feira de Negócios, conta com a parceria da TV Anhanguera, Rádio Araguaia FM, Fecomércio, Cemar – Ambev, Prefeitura de Gurupi, Sebrae Tocantins e Grupo Cometa. (Assessoria de imprensa Sebrae)

Acesse: https://bit.ly/3iKVQJN