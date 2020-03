Empresários de Gurupi fazem reunião com comando do 4ºBPM

A reunião foi realizada nesta sexta-feira (27) na sala do comandante do 4ºBPM, Jaime Porfírio, para definir se os comerciantes poderiam fazer uma manifestação na cidade.

Por Régis Caio

Estava programado para esta sexta-feira, no período da tarde, uma manifestação de empresários de Gurupi em frente a prefeitura municipal. O objetivo é buscar uma solução pacífica para a abertura do comércio.

Recentemente saíram decretos municipais em Paraíso e Araguaína autorizando a abertura de parte das empresas. A manifestação e buzinaço em Gurupi é com o intuito de sensibilizar poder público a legalizar o retorno da atividade econômica, com algumas restrições.

Na reunião com o comandante Jaime ficou definido que não haverá a manifestação, porém ficou acertado uma reunião com promotores (MP) da cidade e com representantes da prefeitura, em horário ainda a ser definido, para que juntos possam chegar a um acordo com relação a abertura do comércio neste período de crise do Covid-19.