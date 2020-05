Empresários acreditam que decisão do Governo do Tocantins de realizar Agrotins digital é assertiva e modelo para o país

por Redação

Agrotins 100% Digital contará com diversas empresas expondo seus produtos

Sinônimo de disseminação de tecnologia, conhecimento e boas oportunidades de negócios, a Feira Agrotecnológica do Tocantins – Agrotins 2020 100% Digital chega a sua 20ª edição inovando mais uma vez. Por causa da pandemia do novo Coronavírus, realizá-la de forma presencial no mês de maio, como de costume, seria um risco à saúde do público participante, por isso, o Governo do Tocantins optou por realizar a feira 100% digital, pela plataforma www.agrotins.to. gov.br.

A iniciativa agradou os empresários que utilizam a feira como vitrine para seus produtos.

“A Agrotins se tornou a feira agrotecnológica mais importante do Norte do país e num momento de dificuldades que o mundo vem passando em função da pandemia do novo Coronavírus, não poderíamos deixar que essa feira não acontecesse. Parabéns ao Governo do Tocantins por essa inovação”, afirma o sócio-proprietário da Uniggel Sementes, Fausto Garcia.

“Estamos todos juntos, Governo, empresários, produtores e todo o setor econômico com um sentimento de que o agro não pode parar e o mais importante que criar atalhos é desenvolver caminhos e a Agrotins 100% Digital é esse caminho”, destaca o sócio da Marca Motors, Thiago Gil.

O empresário Eduardo Machado, do Grupo MCM, afirma que uma feira do porte da Agrotins será uma boa oportunidade para fechar negócios e adquirir mais conhecimento. “A Agrotins movimenta todos os setores da economia, o transporte, o agronegócio e o comércio em geral. Um evento em que as pessoas têm acesso a tecnologia, informação e oportunidade de realizar bons negócios. No modo digital, será também um sucesso”, ressalta.

“A Agrotins vai acontecer de forma digital e inteligente. O agro não para e não pode parar. Nós temos que expandir nossos conhecimentos e a Agrotins 100% Digital vem para isso, na intenção de agregar conhecimento para que o produtor que está cuidando de si e da sua família possa obter conhecimento e fazer bons negócios, sem sair de casa”, finaliza o empresário Adoniram Menezes, da Grandtec Máquinas Agrícolas.

Agrotins 2020

A 20ª edição da Agrotins foi lançada nessa terça-feira, 12, pelo governador do Tocantins, Mauro Carlesse, e pelo secretário de Estado da Agricultura, Pecuária e Aquicultura do Tocantins, César Halum. O evento ocorrerá nos dias 27, 28 e 29 de maio, na plataforma www.agrotins.to. gov.br, com programação ao vivo das 8 às 18 horas, sendo que o conteúdo ficará disponível por 30 dias após o término das atividades.