Empresário reclama do aumento de buracos em rua de Gurupi que liga BR-242 a BR-153

O empresário Rogério Fagundes que atua no segmento da construção civil em Gurupi cobra da Prefeitura recuperação da Rua 16, no Centro da cidade no trecho com grande frequência de passagem de caminhões que saem da BR-242, sentido a BR-153. O Secretário Municipal de Infraestrutura de Gurupi, Gerson de Oliveira, comenta sobre o aumento dos buracos no ruas e avenidas e recuperação asfáltica em Gurupi neste período de chuvas.

por Wesley Silas

Segundo o empresário há seis meses os caminhoneiros que saem da BR-242 com destino a BR-153, sentido Aliança do Tocantins, ou, os que buscam areia no município de Peixe para abastecer os depósitos de construção civil em Gurupi enfrentam problemas de buracos na Rua 16 entre as Avenidas Piauí e Maranhão. Ele informou ainda que o trecho é a única alternativa para os caminhoneiros e é considerado como uma alça viária, devido ao impedimento de circulação de caminhões na parte central da cidade.

“Tem mais de seis meses que não fazem manutenção no asfalto desta rua e com isso abriu muitos buracos. Todos os dias a gente ver carros com pneus estourados e, o que mais acontece são as manobras arriscadas de motoristas quem buscam se livrar dos buracos e a maioria é na mão de quem vem de Peixe sentido a Gurupi. Há seis meses uma empresa marcou e numerou os buracos e foi somado 48 buracos, mas depois disse abriram muitos outros buracos”, disse Rogério Fagundes.

O que diz a Prefeitura

A Secretária Municipal de Infraestrutura, Gerson de Oliveira, informou que assim que as chuvas derem uma trégua irá intensificar as equipes para resolver este problema, bem como o de outros pontos da cidade.

Assim que o tempo firmar iremos resolver. Neste local não é um simples tapa buraco, a base da pavimentação asfáltica, em função do peso dos caminhões está danificada. Precisamos de tempo firme pera resolver. Em virtude das forte chuvas alguns transtornos podem acontecer, mas se comparado com outras cidades os transtornos são mínimos”, disse Gerson.