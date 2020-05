Empresário reclama da dificuldade no sistema de agendamento do É pra Já de Gurupi

Um empresário procurou o Portal Atitude para reclamar do sistema de agendamento da agência do É Pra Já em Gurupi. “A atividade econômica do estado está parada por incompetência do funcionamento da Adapec”, disse.

Por Régis Caio

Segundo este empresário que não quis ser identificado, o sistema de agendamento “não funciona”, enquanto em todos os guichês estão funcionando os serviços como a Adapec e Sefaz, mas não podem atender o público por falta de agendamento. “Todo mundo fica a mercê do agendamento”, declarou.

Ele relata ainda que todos os usuários ficam dependentes deste agendamento. “Em dias que acontecem leilões o produtor rural não consegue emitir uma GTA, enquanto a Adapec atende um por vez e muitos pecuaristas estão atestando as vacinações e com isso atrapalha a atividade econômica do Estado. Está uma precariedade”, desabafa..

