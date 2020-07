Empresário Marcelo Leão desiste da pré-candidatura a prefeito de Gurupi

Marcelo Leão disse ainda que vai contribuir no processo eleitoral apoiando outro pré-candidato. “Sou o presidente do Republicanos com carta branca

para apoiar quem eu ver que terá o melhor projeto”, disse.

Por Régis Caio

O empresário e presidente do Republicanos em Gurupi, Marcelo Leão, desistiu de disputar o paço municipal. Em nota, ele alegou motivos comerciais e familiares que impedem neste momento colocar em prática a sua pré-candidatura.

Leão disse ainda que tem carta branca para apoiar qualquer pré-candidato em Gurupi. “Agora a hora é de somar e não dividir”, declarou.

Confira a nota na íntegra

Ao longo desse período na qual anunciei minha pré-candidatura, muitas coisas foram ocorrendo, graças a Deus algumas boas e outras nem tanto.

A preocupação com minhas empresas em Gurupi e Palmas, o esporte adiado todos os campeonatos para 2021, meu trabalho voltado para a pecuária, e a grave crise da pandemia que assola o Brasil.

Tenho parentes idosos em São Paulo e no Paraná , alguns com problemas de saúde, mas o desejo de contribuir com nosso município somente aumentou mais ainda, vou fazer parte dessa mudança, sou o presidente do Republicanos com carta branca para apoiar quem eu ver que terá melhor projeto e condições de administrar nossa querida Gurupi.

Agradeço a todos pela corrente de desejo de mudança, o desejo de crescimento econômico, mas agora a hora é de somar e não dividir.

Marcelo Leão – Presidente do Republicanos de Gurupi